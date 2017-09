Ca urmare, odata cu luna octombrie, dezvoltatorul va incepe lucrarile de constructie la caldirea C, cea de-a treia cladire din complexul Oregon Park, care va dispune de o suprafata neta inchiriabila de 25.000 metri patrati dispusi pe sase etaje si va avea o parcare subterana cu doua nivele. "Cladirea C va fi construita in oglinda fata de cladirea B si va incheia procesul de dezvoltare a Oregon Park. Anul viitor veti vedea aici un proiect complet", a declarat Robert Neal, reprezentant Portland Trust.

Cladirea va fi construita, alaturi de celelalte doua finalizate deja, in zona Barbu Vacarescu, din Bucuresti, in spatele Skanska Towers. Per ansamblu, tot proiectul Oregon Park va constitui o suprafat neta inchiriabila de 70.000 metri patrati. Potrivit lui Robert Neale, investitia totala in dezvoltarea proiectului se va ridica la final la aproximativ 140 de milioane de euro.

Terenul de 4 hectare pe care este construit Oregon Park, a fost achizitionat de la Gruppo Nusco in anul 2014. Lucrarile pentru prima faza a proiectului au fost realizate de Strabag si au constat in constructia a 45.000 metri patrati de spatii de birouri, dispusi in doua cladiri. Cladirea A, care ocupa o suprafata de 20.000 metri patrati, a fost inchiriata integral de compania americana Oracle, iar cladirea B este in acest moment aproape complet inchiriata, mai avand disponibili doar 6.000 metri patrati.