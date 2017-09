Potrivit sursei citate, decizia lui Johan Karlstrom (foto) de a parasi compania nu ar avea ca fundament eventuale dezacorduri in ceea ce priveste strategia dezvoltatorului imobiliar cu board-ul Skanska. Numirea noului CEO ar putea dura insa cateva luni, dar nu mai tarziu de finalul anului curent, arata Reuters, in conditiile in care demisia lui Johan Karlstrom ar fi venit mai devreme. Initial, Karlstrom anuntase ca va ramane senior adviser in cadrul companiei suedeze pana in ianuarie 2019, insa si-a avansat planurile cu noua luni.

Skanska, unul dintre cei mai mari investitori si dezvoltatori imobiliari si din Romania, a demarat in luna iulie 2017 constructia primei faze a proiectului de birouri Equilibrium, situat in partea de nord a Bucurestiului, in zona Barbu Vacarescu - Floreasca, iar investitia va depasi 37 de milioane de euro. Prima cladire va avea o suprafata inchiriabila de 20.800 mp suprafata inchiriabila si va fi finalizata in cel de-al doilea trimestru din 2019, fiind parte dintr-un complex de doua cladiri cu o suprafata totala inchiriabila de 40.700 mp.

Skanska are in plin proces de constructie si proiectul Campus 6 din zona Politehnica, o investitie care se va ridica la o valoare similara cu cea a Equilibrium, de 38 de milioane de euro. Constructorul si dezvoltatorul suedez a finalizat recent vanzarea integrala a proiectul Green Court din zona de Nord catre Globalworth.