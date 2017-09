Mulberry Development, controlata de omul de afaceri Ovidiu Sandor, va realiza suplimentar un pod cu patru benzi pe sens si o pasarela pietonala in zona unde compania dezvolta un proiect imobiliar mixt, compus din spatii de birouri si rezidentiale, in Timisoara. Proiectarea este realizata de dezvoltator in cadrul parteneriatului pe care acesta il are cu Primaria Timisoara si va fi donata municipalitatii pentru realizare.

Noul pod cu patru benzi pe sens si pasarela ar avea ca efect imbunatatirea traficului pietonal, pe biciclete si auto. Propunerea pentru pod este semnata de biroul de arhitectura Gaivoronschi & Andreescu din Timisoara.

Mulberry Development va asigura finantarea proiectarii celor doua lucrari, proiect pe care il doneaza Primariei in vederea licitarii lucrarilor si implementarii. In plus, dezvoltatorul proiecta si executa in regim de bulevard cu patru benzi portiunea care va traversa proiectul ISHO si va asigura legatura cu noul pod, urmand ca lucrarea sa fie donata orasului.

Solutia propusa va avea rolul de a fluidiza traficul din Timisoara si de a asigura o legatura coerenta a zonelor istorice, Piata Unirii si zona Fabric, facilitand tot odata accesul pietonal si pe biciclete la zonele verzi ale orasului si malurile recent amenajate ale raului Bega, potrivit unui comunicat de presa.

ISHO este unul dintre cele mai moderne proiecte imobiliare multifuntionale care se construiesc in Romania urmand sa fie finalizat in 2020. Prima etapa a cladirii de birouri are structura ridicata si va fi livrata in primavara anului viitor. Tot in 2018 vor fi finalizate si date in folosinta primele cladiri cu apartamente. Pe langa componenta rezidentiala ce va include peste 1.000 de apartamente si cea office, care va cuprinde peste 55.000 mp de spatii de birouri, ISHO va oferi un centru de conferinte, dar si un spatiu de co-work de tip hub. Ansamblul va fi deservit de 2.000 de locuri de parcare.