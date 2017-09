Spatiul de lucru pe care companiile il ofera angajatilor a devenit un element esential in atragerea si retentia talentelor, ceea ce se reflecta si in costurile alocate pentru amenajarea birourilor, care variaza intre 300 si 800 euro/metru patrat, in functie de proiect si de domeniul de activitate al beneficiarului, potrivit companiei de consultanta imobiliara JLL Romania.

Studii recente au demonstrat ca mediul de lucru a devenit mai important in alegerea unui loc de munca decat pachetul salarial, motiv pentru care companiile sunt dispuse sa investeasca sume apreciabile in amenajarea spatiilor de munca.

"Dezvoltatorii, investitorii si chiriasii acorda o atentie din ce in ce mai mare amenajarii spatiilor de birouri, in contextul modificarilor obiceiurilor si asteptarilor angajatilor la si de la locul de munca. Astfel, vedem o intensificare a cererii pentru astfel de proiecte, in incercarea companiilor de a oferi cele mai bune conditii de lucru pentru angajati. In functie de facilitatile si serviciile incluse, companiile sunt dispuse sa cheltuiasca pana la 800 euro/mp doar pentru amenajarea spatiilor de birouri", a declarat Cezar Florea (foto), associate director, head of project and development services JLL Romania.

Bugetul pentru amenajarea spatiilor de birouri difera in functie de domeniul de activitate al chiriasilor. Cele mai mari bugete sunt alocate de companiile din domeniul IT&C, unde lupta pentru atragerea talentelor este acerba. Obligatiile privind investitiile in amenajarea birourilor pot fi diferite in functie de termenii agreati in contractul de inchiriere. In unele cazuri, proprietarii cladirilor de birouri isi asuma aceste costuri, ceea ce se va reflecta in nivelul chiriei, in timp ce in alte situatii, chiriasul este responsabil cu aceste cheltuieli.

"In ambele cazuri vedem o profesionalizare prin externalizarea coordonarii acestor proiecte catre companii specializate de project management, care pot oferi consultanta tehnica si recomandari avand in vedere experienta acumulata in cadrul proiectelor anterioare. Nevoile proiectelor variaza foarte mult, iar ceea ce clientii apreciaza cel mai mult este expertiza pe care o poate oferi o echipa de project management", a adaugat Cezar Florea.

Cat costa amenajarea unui birou in Bucuresti

Potrivit unui studiu JLL realizat la nivelul EMEA, costul mediu de amenajare a spatiilor de birouri din Bucuresti este comparabil cu cel din alte orase din Europa Centrala si de Sud-Est, in conditiile in care o companie plateste in Praga 530 de euro/mp, iar in Varsovia si Budapesta, costul ajunge la 500 euro/mp. Costurile cresc insa in Europa de Vest, pana la 880 de euro/mp in Londra, la 835 euro/mp in Frankfurt sau la 805 euro/mp in Amsterdam.

"In pofida evolutiei tehnologice si a cresterii nivelului de automatizare la care suntem martori in sectorul imobiliar, factorul uman ramane elementul central din cladirile de birouri. Ca rezultat, crearea unei experiente memorabile la locul de munca este mai importanta ca oricand. Spatiul de lucru pe care o companie il pune la dispozitie angajatilor poate avea impact direct asupra nivelului de satisfactie si de productivitate la locul de munca", mai spune Cezar Florea.

Designul si configurarea locurilor de munca, precum si strategia legata de real estate vor evolua astfel incat experienta umana sa fie in centrul spatiilor moderne de lucru, arata studiul Future of the Work realizat de JLL.

"Intelegerea ecosistemului in care opereaza si lucreaza angajatii a devenit critic pentru succesul si performanta afacerii, avand in vedere ca implementarea doar a unor solutii estetice in spatiile de birouri nu mai este suficienta pentru a atrage si retine talente. Angajatii vor un spatiu care sa-i inspire, sa le permita munca in echipa, iar cerintele merg pana la asigurarea unor zone dedicate pentru servicii medicale sau pentru relaxare, precum sali de siesta sau de meditatie, sali de consultatii medicale – nutritionist, estetician etc", reiese din studiul Future of the Work.

In acest context, la nivelul companiilor a aparut preocuparea infiintarii unui nou post de lucru, respectiv acela de director insarcinat cu fericirea angajatilor.

"Crearea unei pozitii dedicate exclusiv starii de bine a angajatilor devine o provocare primordinala pentru companiile din intrega lume. Infiintarea postului de manager insarcinat cu fericirea angajatilor (Chief Happiness Officer) este dorita pentru 33% dintre angajatii intervievati in studiu. Acest manager ar trebui sa se ocupe exclusiv de starea de bine a angajatilor si de asigurarea unei experiente placute la locul de munca. Ideea a starnit reactii pozitive in tari precum India, SUA, Africa de Sud si China. Cel mai putin convinsi de importanta unui astfel de manager sunt angajatii din Olanda, Japonia, Franta si Germania", mai reiese din raport.