Mulberry Development, dezvoltatorul proiectului de birouri ISHO Offices si controlat de omul de afaceri Ovidiu Sandor, anunta un contract de inchiriere pentru prima faza a cladirii, incheiat cu compania Survey Sampling International (SSI). In noul spatiu de birouri din Timisoara, care va fi livrat in primavara anului viitor, SSI planuieste sa gazduiasca 200 de angajati.

Mulberry Development nu a facut publica suprafata inchiriata, insa, daca in calcul o suprafata medie aferenta unui angajat de 10 metri patrati, reiese ca SSI ar fi inchiriat aproximativ 2.000 de metri patrati de la Obidiu Sandor in ISHO. Compania Survey Sampling International (SSI), unul din leaderii mondiali in furnizarea de solutii de date si tehnologie pe diverse sectoare si care detine 40 de birouri in 20 de tari.

"Extindem biroul nostru din Timisoara si am ales ca noile birouri sa fie deschise in ISHO, aflat in curs de dezvoltare in zona centrala a Timisorei, pentru a oferi angajatilor cele mai ofertante spatii de birouri din oras", declara Chris Watson, european managing director Survey Sampling International.

Dezvoltatorul ISHO ar purta discutii avansate cu mai multe companii deja prezente in oras, dar si cu firme care doresc sa inceapa activitatea in Timisoara. Conceptul ISHO include si o componenta rezidentiala majora, o zona pietonala vasta si peste 2.000 de locuri de parcare.

"Interesul pe care il atrage proiectul nostru este peste asteptari, purtam negocieri avansate cu cateva companii de servicii, respectiv cu profil IT. Desi suntem la 7 luni de finalizarea primei etape a cladirii de birouri, vom anunta curand noi contracte de inchiriere", precizeaza Ovidiu Sandor.

ISHO Offices va fi dezvoltat in paralel cu componenta rezidentiala si va include trei etape. Prima faza, ce va avea o suprafata inchiriabila de 18.000 mp din totalul de 50.000 mp pe care il prevede cladirea de birouri, va fi livrata in primavara anului 2018. La finalul proiectului, in 2020, ISHO va deservi aproximativ 5.000 de angajati si 2.000 de locatari.