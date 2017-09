Piata de birouri din Bucuresti prezinta un potential enorm, iar actualul nivel ridicat de absorbtie confirma acest lucru. Prima jumatate a anului s-a incheiat cu un volum record de contracte de inchiriere semnate, adica 157.000 de metri patrati, cu 7.000 mp mai mult decat cel inregistrat pentru perioada corespunzatoare a anului trecut. Chiriasii au un apetit mare pentru cladirile de birouri clasa A recent construite. Anul acesta, multe cladiri noi de birouri vor fi inchiriate integral inainte de finalizare a lucrarilor de construire", spune Louis-Maxime Juhel, directorul office in cadrul BNP Paribas Real Estate.

In pofida livrarii noilor cladiri de birouri de clasa A, BNP Paribas estimeaza ca in trimestrele urmatoare nivelul ridicat al cererii pentru cladiri de calitate poate duce la o scadere a ratei de neocupare sub 7-8%. In acest caz piata de birouri se va transforma incet intr-o piata a proprietarilor.

Factorii determinanti ai acestei cereri nu mai au legatura directa cu localizarea si chiria. Elementele care adauga valoare anumitor cladiri, cum ar fi arhitectura, tehnologia aplicata, solutiile ecologice si facilitatile suplimentare sub forma de cantine, magazine, spalatorii, sali de sport si terase verzi, devin tot mai importante. In plus, facilitatile concepute pentru biciclisti, si anume locuri de parcare, vestiare cu dusuri si piste de rulare largi si sigure in parcarile subterane, sunt, de asemenea, caracteristici care atrag atentia.

Situatia mai sus mentionata a condus la o usoara diminuare a decalajului dintre chiriile principale si chiriile efective in primele sase luni ale anului 2017. Este putin probabil ca nivelul chiriilor pentru birouri sa creasca; totusi, din cauza cererii mari si a ofertei limitate, ne putem astepta ca nivelul de stimulente oferit chiriasilor sa scada in urmatoarele trimestre.

Se estimeaza ca, in prezent, pachetele de stimulente reprezinta 15-20% din chiria contractuala, in timp ce in cazul contractelor de inchiriere pe termen lung (mai mult de 5 ani) aceasta valoare poate creste pana la 25%. Atunci cand analizam piata de birouri din Capitala, devine evident ca zonele situate in partea de nord a Bucurestiului sunt cele mai active. Barbu Vacarescu-Aurel Vlaicu si Dimitrie Pompeiu au atras majoritatea chiriasilor, deoarece ofera un echilibru bun intre standardul spatiului disponibil si costurile totale de ocupare. Analistii estimeaza ca modelul de dezvoltare a pietei se va schimba in urmatorii 2-3 ani, datorita celor 200 000 de metri patrati care vor fi livrati in partea centrala de vest a orasului (Grozavesti - Politehnica).