Republica Ceha si Ungaria vor continua sa detina, cel mai probabil, monopolul in privinta investitiilor din real estate din Europa Centrala si de Est, potrivit unui studiu realizat de Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

Indicele RICS al gradului de satisfactie a chiriasilor (o masura globala a trendului curent), a inregistrat, in al doilea trimestru din 2017, o directie pozitiva in fiecare tara din Europa Centrala si de Est, cuprinsa in Monitorul Proprietatilor Comerciale al RICS. Rezultatele indicelui RICS au fost prezentate intr-o conferinta de catre Tim Wilkinson, presedinte al RICS in Romania, caruia i s-au alaturat doi dintre cei mai noi membri ai organizatiei, si anume David Hay, CEO AFI Europe Romania si Geo Margescu, fondator si CEO al Forte Partners.

“Piata imobiliara din Romania a aratat semne clare de crestere atat in ceea ce priveste nivelul activitatii, cat si in cel al interesului investitorilor, sustinuta de cativa ani de cresterea economica puternica. Cererea a crescut in toate sectoarele, iar volumul ridicat al vanzarilor cu amanuntul a contribuit la cresterea chiriilor in sectorul comercial. Sectorul de productie continua sa atraga noi investitori pe piata, logistica fiind alimentata de vanzarile cu amanuntul. Activitatea investitorilor straini a crescut treptat in 2017, iar nivelul general al interesului pe piata este semnificativ mai mare decat in 2016. Piata romaneasca reprezinta un interes deosebit pentru investitori din punct de vedere al rentabilitatii fata de pietele principale din Europa Centrala si de Est, profilul de risc fiind mai mic decat cel perceput. Perspectiva pietei romanesti pentru 2018 este una pozitiva", spune Tim Wilkinson MRICS, Presedinte al RICS in Romania.

Prin comparatie cu primul trimestru din 2017, asteptarile cu privire la valoarea capitalului pentru toate sub-pietele au fost stabilizate, in timp ce piata de industrial si cea de birouri au capitalizat ultimele douasprezece luni.

Desi rezultatele indicelui din Bulgaria, Croatia si Romania raman mai putin puternice decat in celelalte piete din Europa Centrala si de Est, fiecare tara a vazut o usoara consolidare in cele mai recente rezultate. De fapt, asteptarile de dupa ultimele douasprezece luni pentru Romania si Bulgaria indica o crestere destul de puternica a capitalului pe parcursul anului urmator, cu o crestere de asteptat in randul activelor primare si secundare. Pentru Croatia, doar sectoarele de retail si de birouri se asteapta sa aiba o crestere substantiala, in timp ce in toate celelalte segmente ale pietei, perspectivele nu arata modificari semnificative.

”In Romania, poti cumpara o proprietate comerciala la un yield de 7,25%, in timp ce dobanda finantarii pentru achizitie este de 3% sau chiar mai putin. Nu mai gasesti in Europa Centrala si de Est o astfel de diferenta intre cei doi indicatori. Piata, in domeniul centrelor comerciale, este insa controlata in prezent de trei-patru grupuri, iar asta afecteaza lichiditatea disponibila. In momentul in care vor fi mai multi proprietari, lucruri se vor schimba in bine in privinta lichiditatii din piata”, spune David Hay, CEO AFI Europe Romania.

Tim Wilkinson confirma interesul in crestere al fondurilor de investitii pentru proprietatile comerciale din Romania (retail, industrial, office) si spune ca potentialii investitori sunt ”fericiti” in privinta caracteristicilor fundamentale ale economiei romanesti si cu randamentele pe care proprietatile le au, pe care nu le gasesc in tari precum Polonia, Ungaria sau Cehia.

”Este vorba despre o combinatie a celor doua, a caracteristicilor economiei si a randamentelor existente. Acest lucru inseamna ca esenta pietei, substanta ei, e mult mai buna in Romania decat in alte tari”, spune Tim Wilkinson, presedinte al RICS Romania.

Cu toate acestea, Ungaria si Cehia sunt pe primele locuri in Indicele RICS si atat cererea interna, cat si cea externa continua sa creasca subit in ambele cazuri, determinand asteptari pe termen scurt in ceea ce priveste castigurile de capital.

RICS: Creste cererea din partea chiriasilor

Potrivit Indicelul RICS privind satisfactia chirasilor, in Romania, disponibilitatea continua sa creasca, in pofida cresterii puternice a cererii, care anticipeaza marirea chiriilor pe termen scurt. Cu toate acestea, respondentii considera ca in fiecare segment, chiriile se vor majora (intr-o masura mai mica sau mai mare) in urmatoarele douasprezece luni. In schimb, chiriile in locatiile secundare din Croatia se asteapta sa ramana la fel, in cel mai bun caz, in timp ce subsectoarele primare prezinta prognoze pozitive, cea mai puternica crestere fiind asteptata in segmentul comercial.

Ungaria continua sa inregistreze cele mai bune rezultate generale, desi indicele s-a diminuat intr-o oarecare masura de la nivelul record al primului trimestru. Cererea chiriasilor a continuat sa creasca puternic, in timp ce disponibilitatea spatiului inchiriabil a scazut in continuare. Previziunile privind cresterea chiriilor au ramas neschimbate fata de T1 din 2017, ajungand la 3,5%.

Piata ceha a inregistrat un trend pozitiv semnificativ in trimestrul II 2017, Indicele de Satisfacere a Chiriasilor crescand de la +25 la +39, ceea ce reprezinta cea mai puternica performanta de la inceputurile sondajului in 2008. Cresterea puternica a cererii, in special in sectorul de birouri, a determinat o marire considerabila a asteptarilor privind chiriile pe termen scurt, estimandu-se o crestere brusca pe sectorul de birouri si pe cel comercial in anul urmator. Previziunile pentru locatiile secundare raman precaute.

Rezultate solide au fost raportate din nou in Bulgaria, cu o cerere in crestere, fiind insotita de un declin modest al disponibilitatii. Este de asteptat ca acest lucru sa duca la cresteri ale chiriilor in toate zonele pietei in urmatoarele 12 luni. Cresterea perspectivelor de inchiriere ramane ferma in sectorul de birouri. In Bulgaria, Republica Ceha si Ungaria, dezvoltarile continua sa creasca semnificativ in sectorul de birouri, majoritatea respondentilor raportand o crestere a numarului de proiecte noi.

Sursa foto: Dreamstime.com