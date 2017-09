Globalworth, cel mai mare proprietari de spatii de birouri de clasa A din Romania, anunta, in raportul aferent primelor sase luni din acest an, ca dispune de lichiditati "considerabile" de 280 de milioane de euro, obtinute in urma unei emisiuni de "succes" de obligatiuni in valoare de 550 milioane de euro, realizata anul acesta si listat pe BVB si Bursa irlandeza.

"Globalworth a continuat sa isi extinda activitatea cu succes in 2017, prin imbunatatirea operatiunilor si consolidarea bilantului pentru a permite o crestere viitoare. Prin evolutia de pana acum am devenit cel mai mare prorietar de spatii de birouri de clasa A din Romania si am reusit sa extindem linia de chiriasi din intreaga lume. In contextul unor prognoze pozitive pentru piata imobiliara din aceasta regiune avem in vizor un esantion mare de noi oportunitati, de la care ne asteptam sa sporeasca in continuare ritmul de crestere al companiei. Suma de 280 milioane euro va fi utilizata pentru achizitii interesante viitoare, precum si pentru dezvoltarile existente", a declarat Dimitris Raptis, director general adjunct al Globalworth.

Valoarea portofoliului de active din Romania detinut de catre Globalworth a urcat cu 6,9%, in perioada mentionata, la 1.045,4 milioane de euro, potrivit raportului citat. Printre asset-urile companiei se numara Globalworth Tower, Nusco Tower, Green Court A si B, TCI, Unicredit HQ, Globalworth Plaza, Upground Towers, Herastrau 1 sau Timisoara Airport Park.

Venitul generat de acest portofoliu a crescut la 34,9 milioane de euro in primele sase luni din acest an (comparativ cu 32 milioane euro in aceeasi perioada din 2016), in principal, datorita deciziilor Globalworth cu privire la asset management, se arata in raport. In continuare, Globarworth mentioneaza ca spectrul de chiriasi care se afla la baza acestor venituri din Romania ramane diversificata, atat ca origine, cat si ca sector, si cuprinde mai mult de 100 de companii nationale si multinationale din peste 20 de tari.

Avansul veniturilor s-a reflectat si in evolutia EBITDA care a ajuns 18,8 milioane de euro din activitatile operationale curente in primul semestru din 2017, in crestere cu 16,0% fata de primele sase luni de anul trecut.

Activitatea de dezvoltari imobiliara a Globalworth a continuat, de asemenea, sa fie extrem de activa in primele sase luni. Compania a livrat o suprafata de 13.500 metri patrati inchiriabili in Timisoara Airport Park, iar alte patru cladiri din cadrul aceluiasi proiect se afla deja in constructie, care, odata cu livrarea vor constitui alti 86.000 de metri patrati inchiriabili.

Printre planurile companiei pentru restul anului se numara si livrare cladirii Tower I din proiectul Globalworth Campus in noul CBD din Bucuresti, precum si facilitatea industriala pre-inchiriata catre Litens Automotive in complexul TAP din Timisoara. Aceste noi proprietati ar urma sa sporeasca amprenta comerciala a Globalworth cu 36,5 mii de metri patrati pana la un total de 489,5 mii de metri patrati pana la sfarsitul anului.

In plus, Globalworth are alte cladiri / proiecte in diferite stadii de dezvoltare - Tower II din proiectul Globalworth Campus si noul sediu al grupului Renault in Bucuresti - care ar urma sa fie finalizate T1-2018 si respectiv in T1-2019. In cadrul raportului, compania mentioneaza ca in primele sase luni, a investit 23,7 milioane de euro in dezvoltarea si mentinerea portofoliului imobiliar, din care o pondere de 68,8% au vizat proiecte in curs de dezvoltare.