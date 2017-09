Dezvoltatorul imobiliar ceh CPI Property Group, proprietarul Felicia Shopping Center din Iasi si a unor terenuri in Bucuresti si proximitatea Capitalei unde are mai multe proiecte imobiliare mixte in pregatire, vrea stranga suma 1,25 miliarde de euro prin intermediul unei emisiuni de obligatiuni negarantate cu scadenta pe termen mediu pe piata europeana.

CPI Property Group a fost infiintata in anul 2004 si este detinuta de catre miliardarul ceh Radovan Vitek. Investitorul imobiliar este specializat pe pietele din Germania si Europa Centrala si de Est. Agentia Moody's a atribuit recent ratingul "Baa3" companiei CPI Property Group, cu sediul in Luxemburg, in calitate de emitent de obligatiuni pe termen lung, cu perspectiva stabila. Acelasi rating a fost acordat si programului de obligatiuni.

Noile obligatiuni emise de CPI Property Group vor fi listate la bursa irlandeza din Dublin. Deutsche Bank, SG CIB, UniCredit si UBS Investment Bank au fost numiti de CPI Property Group pentru a coordona programul de obligatiuni. Aproximativ jumatate din capitalul investit va merge catre refinantarea datoriilor si diminuarea in continuare a costurilor de administrare. Al parte din capitalul obtinut va fi utilizata pentru investitii in portofoliul existent, de reconstructie si modernizare, in special a centrelor comerciale. Fondurile ramase vor fi alocate pentru achizitii imobiliare noi.

Obtinerea rating-ului din categoria investment grade reprezinta o piatra de hotar istorica pentru companie si reflecta pozitia foarte buna a CPI Property Group in randul companiilor imobiliare din regiunea ECE. Rating-ul ofera companiei acces pe pietele de capital intenrationale si, in acelasi timp, consolideaza pozitia detinuta pe pietele locale", a comentat Martin Nemecek, CEO si director general al CPI Property Group.

La jumatatea lunii aprilie din acest an, a achizitionat galeria comerciala a Felicia Shopping Center din Iasi, ca parte a unui portofoliu impresionant de 11 centre comerciale din Cehia, Ungaria, Polonia si Romania, cu o suprafata totala inchiriabila de 265.000 mp, de la CBRE Propery Management.

Cu o suprafata totala inchiriabila de 11.313 mp, galeria comerciala din Felicia Shopping Center are printre cei mai importanti clienti-ancora nume ca Marks&Spencer, Takko Fashion, Pepco, Deichmann, DM si Intersport. Galeria din Felicia Shopping Center deserveste o populatie de aproximativ 450.000 de locuitori, fiind interconectata cu hypermarketul Carrefour inca de la deschiderea centrului comercial iesean, in 2007.

Potrivit portofoliului listat pe site-ul CPI Property Group, compania detine in Romania un numar de sapte proprietati imobiliare, dintre care cinci in Capitala si proximitatea acesteia. Patru dintre acestea reprezinta proiecte mixte de rezidential si retail, in Mogosoaia, Pipera si Bulevardul Timisoara, iar unul constituie un poriect mixt de spatii de birouri si rezidential (Pro Tower).