Evenimentele ultimelor zile din Mexic, in care au murit peste 250 de oameni, si cel din Timisoara, soldat cu peste 145 de raniti, trag din nou un semnal de alarma asupra importantei procedurilor in situatiile de urgenta.

Tragedia din Mexic s-a petrecut imediat dupa un exercitiu de evacuare in caz de cutremur, organizat cu ocazia comemorarii a 32 de ani de la cutremurul ce a cauzat daune majore in Ciudad de Mexico. Scopul acestui exercitiu a fost educarea populatiei si reducerea numarului de posibile victime.

Aceste momente trebuie tratate cu maxima seriozitate de catre autoritatile locale si de catre populatie, chiar si in Romania. Asa cum putem observa din ce in ce mai des in tara, schimbarile climatice care conduc la fenomene meteo extreme pot crea probleme foarte mari in administrarea oraselor si in modul in care oamenii invata sa reactioneze in situatii de urgenta.

Situatiile de urgenta, calificate prin cutremur, inundatii, calamitati, incendii, ne pot surprinde oriunde in timpul zilei, chiar si la birou. De aceea, este foarte important nu numai sa stim cum sa reactionam individual, dar si sa ii educam pe cei din jurul nostru.

Educatia privind modul de reactie in cazul situatiilor de urgenta si exercitiile de evacuare in caz de urgenta sunt printre activitatile recurente ale unei echipe de Property Management care se ocupa de cladiri comerciale. Astfel, chiriasii primesc instructiuni privind modul si locurile in care se pot adaposti in caz de cutremur, caile de evacuare si locurile de adunare in caz de incendiu, precum si amplasamentul adapostului de aparare civila.

In cazul situatiilor de incendiu, administratia fiecarei cladiri comerciale, cu precadere cele de birouri, trebuie sa simuleze evacuari de doua ori pe an. Aceste evacuari, dincolo de o testare a functionalitatii corecte a echipamentelor unei cladiri, reprezinta o metoda prin care fiecare angajat se poate familiariza cu caile de evacuare din spatiu si poate invata sa foloseasca stingatoarele. Mai mult decat atat, ele sunt un exercitiu pentru echipele ISU, care fac recunoasterea obiectivului si invata ruta de interventie in cazul unei situatii reale.

Din pacate, din experienta noastra, aceste evacuari nu sunt tratate cu suficienta seriozitate de catre angajati, iar punerea lor in practica reprezinta mai mult o problema in activitatea lor zilnica si nu un beneficiu pentru siguranta vietii lor. Din portofoliul de aproximativ 400.000 mp aflati in administrare, putem spune ca oamenii inca trateaza cu superficialitate regulile care le pot salva viata, chiar si dupa tragedia de la Colectiv.

In marea majoritate a cazurilor intalnite de noi pana acum, exista in continuare oameni care, in timpul exercitiilor de evacuare, prefera sa ramana in birou sau sa paraseasca parcarile in autovehicul. Consecintele nerespectarii acestor reguli pot fi multiple si serioase, de la crearea unui incident mai grav la raspandire de panica sau pierdere de vieti, in cazul unei situatii reale.

Echipa de Property Management din cadrul companiei de consultanta imobiliara Colliers International Romania, ce numara peste 10 Property Manageri, recomanda ca buna practica de piata atat o educare atenta din partea proprietarilor, cat si o receptivitate constienta din partea angajatilor. Respectarea programului de lucru al angajatilor este esentiala pentru fiecare business in parte. La randul lor, insa, procedurile de evacuare deservesc un scop mult mai important: pregatirea oricarei persoane pentru o situatie de urgenta, imprevizibila, care pune in pericol propria viata, si in care un minim de cunostinte privitoare la un comportament adecvat poate face diferenta intre a trai sau nu.

