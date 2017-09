Valoarea totala a celor doua tranzactii se ridica la aproximativ 528 milioane de euro, finalizarea achizitiei Paradise Center fiind momentan conditionata de acordul Consiliului Concurentei. Cu o suprafata inchiriabila de 66.000 metri patrati, Arena Plaza este pozitionat central, in zona de est a orasului, aproape de principala gara internationala, si reprezinta primul pas pe care il face NEPI Rockcastle in strategia sa de dezvoltare in Ungaria. Mallul este situat in Budapesta, centrul economic al tarii, cel mai bogat oras din Ungaria, cu o populatie de peste 1,7 milioane de locuitori si o economie in ascensiune. Valoarea tranzactiei este de 275 milioane de euro.

Inaugurat in 2007, Arena Plaza are, potrivit reprezentantilor NEPI Rockcastle, un potential comercial sporit, pe care NEPI Rockcastle isi propune sa il maximizeze prin initiativele de reconfigurare a centrului si imbunatatire a ofertei de branduri si spatii de recreere. In ultimii doi ani cresterea cifrei de afaceri a centrului comercial a fost de peste 7% pe an. Traficul anual al centrului comercial a atins pragul de 10 milioane de vizitatori, noul proprietar propunandu-si sa depaseasca aceasta cifra prin initiativele de reconfigurare a centrului.

Paradise Center este cel mai mare centru comercial din Sofia, cu o suprafata inchiriabila de 82.000 metri patrati. Dupa achizitia Serdika Center din vara acestui an, aceasta tranzactie, in valoare de 252,9 milioane de euro, subliniaza strategia de extindere a companiei in Bulgaria si consolideaza prezenta dominanta a grupului in aceasta tara.

Compania detine in prezent 54 de proprietati (retail si spatii office) in 8 tari. Compania se concentreaza asupra cresterii si dezvoltarii activelor imobiliare din piete competitive din Europa Centrala si de Est, ocupand pozitii de top in tari precum Romania, unde este cel mai mare detinator de proprietati de retail, Polonia si Slovacia (avand o prezenta semnificativa si in Ungaria, Croatia, Bulgaria, Cehia si Serbia.)

Din portofoliul NEPI Rockcastle fac parte Mega Mall, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Shopping City Timisoara, City Park Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Galati Shopping City, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, alaturi de alte centre comerciale in tarile in care grupul este prezent. NEPI Rockcastle mai detine in Romania si cladirile de birouri Floreasca Business Park, LakeView, Aviatorilor 8 in Bucuresti, City Business Centre in Timisoara si The Office in Cluj.