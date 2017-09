Sediul Renault Bucharest Connected va fi situat pe strada Preciziei nr. 3G, aproape de mijloace de transport (metrou, autobuz) si este incadrat in categoria de cladiri de clasa A, respectand toate normele de calitate ale acestui tip de constructie. Mai mult, acesta va avea in dotare un showroom pentru vehiculele Groupe Renault, 1.000 de locuri de parcare, cabinet medical, restaurant, infrastructura informatica etc. Constructia imobilului de birouri a inceput recent, iar livrarea este programata in trimestrul intai din 2019.

"JLL continua astfel colaborarea foarte buna pe care o are cu Globalworth, dupa ce anul trecut a livrat proiectul Gara Herastrau, o cladire de birouri de peste 12.000 mp, situata in zona de nord a Bucurestiului. Noua cladire de birouri este un proiect important pentru JLL, iar colaborarea cu cel mai important investitor din piata de birouri din Romania, pe de o parte, si cu cea mai mare companie din Romania, pe de alta parte, este o mare onoare pentru noi", a declarat Cezar Florea (foto), coordonatorul departamentului de Project Management al JLL Romania.

Departamentul de Project and Development Services al JLL are un portofoliu variat de proiecte industriale, cladiri de birouri si amenajari de birouri de peste 100.000 metri patrati, acestea avand valori cumulate ce depasesc 150 milioane de euro, pentru clienti precum, Dell, Toro, Delphi, Allianz, Microchip, Microsoft etc.

JLL este o firma specializata in servicii profesionale si de management al investitiilor, dedicate domeniului imobiliar. Globalworth este o companie de investitii imobiliare care activeaza in Europa Centrala si de Sud-Est, axata cu precadere pe piata din Romania. Portofoliul companiei cuprinde investitii imobiliare de inalta calitate situate in Romania, cu o valoare estimata la 1,045.4 de milioane de euro la 30 Iunie 2017.