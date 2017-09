Premier Estate Management, companie de consultanta imobiliara condusa de Andreea Comsa, anunta extinderea activitatilor prin integrarea serviciilor de Property Management. Extinderea pe piata locala are loc in urma fuziunii cu The Estate, companie locala specializata in servicii de Property Management, cu peste 160 de contracte active.

Potrivit companiei, segmentul Buy-to-Let cunoaste o evolutie ascendenta, intr-una din cele mai bune perioade pe care piata imobiliara locala a traversat-o. De altfel, 15% din totalul tranzactiilor din piata au ca obiect declarat achizitionarea unui apartament in scop investitional pentru o inchiriere ulterioara, randamentele depasind in unele cazuri 8% pe an. Volumul achizitiilor pentru inchiriere este chiar mai mare pe segmentul apartamentelor noi din ansambluri rezidentiale in zone cu un nivel al chiriilor peste medie.

"Dupa cresterea portofoliului cu o serie de noi proiecte, un pas firesc pe care l-am urmarit in dezvoltarea companiei este de a ne extinde serviciile pentru a deveni o agentie imobiliara completa, cu servicii de la consultanta de business pana la property management, o nisa care creste in aceasta perioada", subliniaza Andreea Comsa (foto), CEO Premier Estate Management.

Serviciile de Property Management vor include relatia permanenta cu chiriasul, inclusiv fidelizarea acestuia, rezolvarea problemelor de natura tehnica (interventii, revizii centrale termice, aparate de aer conditionat, verificarea radiatoarelor s.a.m.d.), gestionarea taxelor si urmarirea platilor de catre chiriasi, diverse aspecte administrative sau tehnice.

"Un chirias ramane in medie 34 de luni in apartamentele administrate de noi", explica Laura Baciu, co-fondator The Estate. In baza unei procuri, agentia preia demersurile de inregistrare a contractelor de inchiriere si a procedurilor auxiliare, precum rezilieri inainte de termen. De asemenea, preluarea deciziilor de impunere si transmiterea catre proprietar a obligatiilor financiare sunt acoperite de aceste servicii.

Chiria medie solicitata pentru proprietatile rezidentiale pentru care proprietarii apeleaza la servicii de property management este usor mai ridicata decat media pe piata fiind vorba in principal de imobile noi. Astfel, o garsoniera se inchiriaza cu 350 euro pe luna. Pe segmentul apartamentelor cu doua camere, chiriile medii se situeaza la 500-550 euro, iar pentru apartamentele cu trei camere, pretul solicitat se situeaza 750 euro pe luna.

Pe segmentul garsonierelor, cele mai scumpe zone sunt Centrul Vechi, Splaiul Unirii si Aviatiei unde chiriile se incadreaza intre 400 si 450 euro. In cazul apartamentelor cu doua camere, in zone precum Herastrau, Primaverii si Amzei chiriile medii se situeaza intre 540 si 650 de euro/luna. Cele mai scumpe zone pentru apartamentele cu trei camere sunt Nordului, Piata Victoriei si Primaverii cu chirii medii cuprinse intre 750 si 950 euro/luna.