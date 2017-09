One United Properties, dezvoltator imobiliar specializat pe proprietati rezidentiale exclusiviste din Capitala, si-a majorat capitalul social cu 10 milioane de euro, proveniti din investitii private, pentru noi dezvoltari imobiliare, potrivit reprezentantilor companiei.

Cele 10 milioane de euro reprezinta 8,13 % din companie, care a emis 70.792 de noi actiuni in valoare de 141,25 euro per titlu. One United are mai multe proiecte rezidentiale finalizate (188 de apartamente), in constructie (340 de apartamente) si care urmeaza sa fie incepute in urmatorii ani (484 de apartamente) - dezvoltari precum One Floreasca Lake, One Herastrau Park si One Charles de Gaulle.

One United Properties, companie detinuta de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu -...