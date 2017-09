Forte Partners adauga in portofoliu un teren de 1.700 metri patrati vandut de Telekom Romania, situat intre strada Ion Campineanu si strada Matei Millo,unde firma controlata de Geo Margescu intentioneaza sa dezvoltate pana la 9.000 metri patrati de spatii de birouri si arealuri destinate echipelor de angajati ai viitorilor chiriasi. Forte Partners spune ca ia in calcul si alte terenuri din aceeasi zona, avand in vedere oportunitatile de tranzactionare din aceasta perioada.

Cunoscuta in piata pentru dezvoltari in categoria cladiri de birouri clasa A, Forte Partners a aplicat un plan de dezvoltare amplu prin achizitionarea continua de terenuri in locatii centrale, finalizarea proiectelor in curs si crearea unei divizii de rezidential.

"Credem in dezvoltarile de birouri in zone centrale si ultracentrale. Centru orasului nu are o oferta relevanta de birouri clasa A. Avem un istoric reprezentativ de a face dezvoltari non-speculative", a declarat Geo Margescu, fondator Forte Partners.

Terenul este situat intr-o zona istorica a Capitalei, in imediata vecinatate a Palatului Telefoanelor, prima cladire inalta din Bucuresti construita pe structura metalica. Forte Partners mai spune ca are in plan extinderea echipelor pentru diviziile de office si rezidential, avand in vedere amplitudinea dezvoltarilor deja planificate.