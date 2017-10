"Agentia Nationala de Administrare Fiscala a valorificat prin licitatie doua obiective turistice situate in Delta Dunarii, respectiv comuna Crisan si orasul Sulina, judetul Tulcea, in valoare totala de 19.566.643 de lei. Bunurile imobile valorificate au fost adjudecate la valori mai mari decat preturile stabilite de evaluatori", anunta ANAF, precizand ca "cele doua bunuri imobile valorificate prin licitatie, erau sechestrate in dosarele penale nr. 36176/3/2012 si nr. 37339/3/2012*", scrie News.ro.

Agentia mentioneaza ca "sumele obtinute din valorificarea celor doua bunuri vor acoperi o parte din sumele care fac obiectul confiscarii speciale dispuse de instanta in cadrul celor doua dosare de executare silita intocmite pe numele debitorului Sorin Ovidiu Vantu, in baza hotararilor judecatoresti". ANAF a organizat joi licitatiile pentru vanzarea unor proprietati detinute de Sorin Ovidiu Vintu si puse sub sechestru in dosarul FNI, in care omul de afaceri a fost condamnat la 8 ani de inchisoare si la confiscarea a 13 milioane de dolari.

Statul a scos la vanzare Complexul "Lebada" de la Crisan, Complexul "Sulina" si o proprietate situata in Mihailesti, sperand sa recupereze peste 2,5 milioane de euro de la Vintu. Complexul hotelier "Lebada" de la Crisan, situat pe bratul Sulina, are o suprafata totala de aproape 4 hectare si un pret de pornire a licitatiei de 7.464.570 lei (1.622.732 euro) fara TVA. Proprietatea include hotel, restaurant, popicarie, bazin de inot, discoteca, ghetarie, instalatie solara, bucatarie, centrala termica si turn de observare.

Complexul hotelier "Sulina”, din Sulina, cu suprafata totala de peste 1,4 hectare, are pret de pornire a licitatiei de 4.355.446 lei (946.836 euro) fara TVA. In acest caz este vorba despre un restaurant si un hotel cu trei etaje. O alta proprietate scoasa la vanzare a fost cea situata in Mihailesti, cu o suprafata totala de 1.905 mp, din care 1543 mp curti si constructii si 362 mp arabil. Pretul de pornire a licitatiei este de 282.319 lei (61.373 euro) fara TVA. Cladirea este formata din parte si mansarda,, cu o suprafata totala de 267 de metri patrati.

Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv, in 21 februarie, pe Sorin Ovidiu Vintu la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul privind devalizarea Fondului National de Investitii, instanta dispunand si confiscarea de la omul de afaceri a aproximativ 13 milioane de dolari. Vintu este in penitenciar din iulie 2016, cand a fost condamnat definitiv la sase ani si doua luni de inchisoare in dosarul privind devalizarea societatii Petromservice.