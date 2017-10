"In acest moment, pe Wizmo.ro sunt publicate peste 40.000 de proprietati, 1.050 dintre acestea fiind de spatii de birouri. In ceea ce priveste destinatia lor, in Bucuresti si Cluj, 88% respectiv 70% sunt de inchiriat si doar 12% respectiv 30% de vanzare”, a declarat Maarten Deboo, CEO Wizmo.ro.

Potrivit datelor din platforma Wizmo.ro, pretul mediu de inchiriere al spatiilor de birouri este de 9,62/mp euro in Bucuresti, 9,53 euro/mp in Cluj si 7,54 euro/mp in Iasi, preturile spatiilor diferind in functie de dotari, amplasament, servicii oferite si, cel mai important aspect, clasa birourilor din care face parte.

Adiacent chiriei, pentru spatiile situate in centrele de business se percep si costuri de intretinere. Pentru cladirile din Cluj, de exemplu, aceste costuri sunt cuprinse intre 1 si 3 euro/mp de spatiu inchiriat. Toate aceste cheltuieli se refera la spatiile comune ale nivelului (lifturi, spatiile din fata liftului, spatii tehnice, casa scarii), precum si la spatiile comune ale cladirii (spatii tehnice, adapost ALA, cai de acces, receptie, rampe, spatii paza). In general, costurile administrative sunt regularizate periodic, in sistem “open book”.

De exemplu, un spatiu care are o chirie de 12,5 euro/mp si care pare prima optiune (dar care are o cota de spatii comune de 16%), este mai putin avantajos fata de un alt spatiu, cu chirie de 13 euro/mp, care are spatii comune de doar 5%. De regula, spatiile comune variaza intre 10 si 15% in cazul imobilelor de suprafata mare (de peste 3.500 mp), respectiv intre 12-18% in cazul imobilelor cu suprafete mai reduse (sub 2.500 mp).

"Avand in vedere ca obiectivul final este identificarea acelui spatiu care ofera acomodarea unui anumit numar de posturi de lucru (si desigur, suplimentar, o marja de extindere rezonabila), cel mai important aspect nu este chiria pe metru patrat, ci chiria per post de lucru. Acest indice se calculeaza ca raport intre chiria totala (rezultata din multiplicarea suprafetei inchiriabile cu chiria pe metru patrat) si numarul de posturi de lucru (numarul de angajati care poate fi acomodat in acel spatiu)", a explicat Alina Berghian, sales associate Re/Max Grup de Lux.

Wizmo.ro este o platforma imobiliara dedicata in aceeasi masura segmentului rezidential si celui de business. Re/Max Grup de Lux este una dintre primele francize Re/Max in Romania si, de asemenea, in Cluj-Napoca.