Werk Property Group dezvolta proiectul de spatii de birouri Vox Technology Park din Timisoara, al carui termen de livrare este luna decembrie din acest an si care va avea ca facilitate accesul angajatilor in cladire pe baza de identificare biometrica prin scanarea amprentelor sau recunoastere faciala. Proiectul dispune deja de un numar de 280 de locuri de parcare, insa dezvoltatorului are in plan sa ridica alte 400 in proximitatea proiectului.

Parcarea de 400 de locuri va avea cinci etaje si va fi finalizata in iunie 2018 in urma unei investitii de 2,5 milioane de euro. Astfel, noile locuri de parcare se vor adauga celor 280 deja disponibile in cadrul Vox Technology Park, iar parcarea va urma sa dispuna si de mai multe statii pentru incarcarea masinilor electrice si spatii pentru biciclete.

Dupa finalizarea noii parcari, Vox Technology Park va avea un loc de parcare la fiecare 38 de metri patrati inchiriabili, potrivit unui comunicat al dezvoltatorului imobiliar.

"Vox Technology Park va dispune de identificarea biometrica la accesul in cladire prin scanarea amprentelor sau recunoastere faciala, dar si de spatii si dusuri pentru biciclisti, food court si sala de fitness, iar recent am lansat programul Vox Your StartUp, prin care dorim sa sustinem start up-urile din Timisoara. Cel mai bun proiect va avea gratuit un spatiu de birouri in cadrul proiectului", declara Virgil Tornoreanu, managing partner Werk Property Group.

Vox Technology Park va dispune de spatii de pana la 3.500 de metri patrati pe etaj, cea mai mare suprafata disponibila din oras, si va oferi o serie de facilitati, precum spatii comerciale, mai multe sali de conferinte, restaurante, cafenea si o terasa suspendata la ultimul etaj.

Vox Technology Park este format dintr-o cladire cu doua corpuri cu sapte respectiv zece etaje, proiectul urmand a fi livrat pe piata in luna decembrie a acestui an in urma unei investitii de peste 30 de milioane de euro. Gradul actual de preinchiriere a proiectului este de 60%, mai multe companii din domeniile IT&C si financiar numarandu-se printre viitorii chiriasi ai proiectului.

Werk Property Group, dezvoltatorul proiectului, face parte din grupul de companii Werk, care a dezvoltat in ultimii ani in Timisoara peste 800 de apartamente si zeci de mii de metri patrati de hale industriale, spatii hoteliere si de birouri.

Omul de afaceri Virgil Tornoreanu detine si compania producatoare de software Vox FileMaker Solutions, care realizeaza programe si aplicatii pentru companii internationale si diferite institutii publice si bancare din vestul Europei, precum Serviciul de Pasapoarte din Olanda, fiind si resellerul si service-ul autorizat Apple Vox Store in Romania.