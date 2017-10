Globalworth Real Estate Investments Ltd., liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania, cu active de peste 1 miliard de euro, anunta extinderea activitatii si in Polonia, dupa ce compania a incheiat un acord de investitii conditionat pentru achizitionarea a cel putin 50,01% si cel mult 67.9% din capitalul social emis de Griffin Premium RE, al carui portofoliu cuprinde sase cladiri de birouri si trei proprietati cu destinatii multiple (birouri si retail).

GPRE este un investitor care activeaza pe piata poloneza de real estate, listat la Bursa de Valori din Varsovia, al carui portofoliu este compus atat din cladiri de birouri, cat si din cladiri cu destinatii multiple, situate in orase cheie, precum Varsovia, Wroclaw, Lodz, Cracovia si Katowice.

"Portofoliul si parteneriatele pe care le-am construit in Romania ne dau toate motivele sa credem ca putem pozitiona Globalworth drept principalul investitor in industria de birouri din intreaga regiune. De aceea, am decis sa ne extindem activitatea in Polonia, avand in vedere experienta puternica a GPRE, cat si marimea, lichiditatea, fundamentele puternice si oportunitatile pietei", a declarat Dimitris Raptis (foto), deputy CEO and chief investment officer, Globalworth.

Portofoliul GPRE cuprinde sase cladiri de birouri si trei proprietati cu destinatii multiple (birouri si retail). Potrivit raportului GPRE pentru prima jumatate a anului 2017, portofoliul companiei are o suprafata bruta inchiriabila de 171.000 mp, cu o valoare totala de 508 milioane euro, venituri operationale anuale nete de 33,9 milioane euro, grad de ocupare de 97,6% si termen mediu de leasing de 4,5 ani (informatii valabile la 30 iunie 2017).

Cea mai mare parte a spatiilor din cladirile de birouri detinute de GPRE este inchiriata de companii mari, din industrii variate, printre care se numara Infosys, Hewlett-Packard, Capita, Phillips si Deutsche Bank, alaturi de unii dintre cei mai importanti chiriasi din retail, printre care se numara LPP Group si Inditex Group. La data de 30 iunie 2017, GPRE a raportat EPRA NAV neauditat in valoare de 247,2 milioane de euro.

De asemenea, GPRE a asigurat o noua serie de investitii, care includ un acord de cumparare pentru un birou din Wroclaw, aflat in curs de dezvoltare si un acord pentru achizitionarea a 25% din trei birouri din Varsovia, in curs de dezvoltare. In cazul celor din urma, compania are optiunea de a achizitiona restul de 75% in momentul finalizarii acestora, prevazuta in urmatorii doi ani.

In plus, compania a incheiat un contract pentru achizitionarea de la Echo Polska Properties a trei cladiri de birouri de inalta calitate din Wroclaw, Gdansk si Katowice, cu o valoare totala de 160 de milioane de euro. Achizitia celor trei cladiri este prevazuta sa aiba loc pana in ianuarie 2018.

Valoarea portofoliului de active din Romania detinut de catre Globalworth a urcat cu 6,9%, in perioada primelor sase luni ale anului, la 1.045,4 milioane de euro. Printre asset-urile companiei se numara Globalworth Tower, Nusco Tower, Green Court A si B, TCI, Unicredit HQ, Globalworth Plaza, Upground Towers, Herastrau 1 sau Timisoara Airport Park.

Venitul generat de acest portofoliu a crescut la 34,9 milioane de euro in primele sase luni din acest an (comparativ cu 32 milioane euro in aceeasi perioada din 2016), in principal, datorita deciziilor Globalworth cu privire la asset management. In continuare, Globarworth mentioneaza ca spectrul de chiriasi care se afla la baza acestor venituri din Romania ramane diversificata, atat ca origine, cat si ca sector, si cuprinde mai mult de 100 de companii nationale si multinationale din peste 20 de tari.

Avansul veniturilor s-a reflectat si in evolutia EBITDA care a ajuns 18,8 milioane de euro din activitatile operationale curente in primul semestru din 2017, in crestere cu 16,0% fata de primele sase luni de anul trecut.

Activitatea de dezvoltari imobiliara a Globalworth a continuat, de asemenea, sa fie extrem de activa in primele sase luni. Compania a livrat o suprafata de 13.500 metri patrati inchiriabili in Timisoara Airport Park, iar alte patru cladiri din cadrul aceluiasi proiect se afla deja in constructie, care, odata cu livrarea vor constitui alti 86.000 de metri patrati inchiriabili.

Printre planurile companiei pentru restul anului se numara si livrare cladirii Tower I din proiectul Globalworth Campus in noul CBD din Bucuresti, precum si facilitatea industriala pre-inchiriata catre Litens Automotive in complexul TAP din Timisoara. Aceste noi proprietati ar urma sa sporeasca amprenta comerciala a Globalworth cu 36,5 mii de metri patrati pana la un total de 489,5 mii de metri patrati pana la sfarsitul anului.

In plus, Globalworth are alte cladiri / proiecte in diferite stadii de dezvoltare - Tower II din proiectul Globalworth Campus si noul sediu al grupului Renault in Bucuresti - care ar urma sa fie finalizate T1-2018 si respectiv in T1-2019. In cadrul raportului, compania mentioneaza ca in primele sase luni, a investit 23,7 milioane de euro in dezvoltarea si mentinerea portofoliului imobiliar, din care o pondere de 68,8% au vizat proiecte in curs de dezvoltare.