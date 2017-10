CTP cumpara Chitila Logistic Park de la UBM Development. - tranzactia a fost incheiata in cursul lunii septembrie si face parte din strategia CTP de a-si creste stocul de spatii logistice si industriale, in Romania, la 1 milion de metri patrati pana la sfarsitul lui 2018.

Chitila Logistic Park, redenumit CTPark Chitila, are, in prezent, o suprafata totala de 93.000 de metri patrati, din care 45.000 de metri patrati suprafata inchiriabila si 48.000 de metri patrati teren destinat dezvoltarilor ulterioare. Spatiile pot fi inchiriate incepand de la minimum 1.750 mp, pana la 45.000 mp si pot fi folosite atat pentru activitati de depozitare, distributie, cat si productie pentru industria usoara. Chitila Logistic Park este complet inchiriat, iar printre companiile care detin spatii aici se numara compania internationala de logistica Havi Logistics, distribuitorul de produse farmaceutice Europharma si tipografia Ringier Print, parte a trustului de presa Ringier.

Planurile CTP Romania, companie condusa de catre Ana Dumitrache, Country Head, pentru proprietatea nou achizitionata includ extinderea acesteia si prima etapa de dezvoltare se preconizeaza ca va fi demarata la sfarsitul acestui an si va presupune construirea a aproximativ 13.000 de metri patrati de noi depozite.

“Decizia de a cumpara parcul logistic de la Chitila se inscrie in linia investitiilor sustinute pe care le-am demarat in ultima perioada si prin care vrem sa crestem stocul de spatii detinute in zona Bucurestiului, dar si la nivel national, pentru a face fata atat cererilor noi care vin din piata, cat si nevoii de extindere a clientilor nostri actuali. Alte considerente au fost existenta unor contracte pe termen lung, structura de chiriasi existenta in parc, care cuprinde nume cunoscute si importante pe piata, precum si zona strategica in care este situata proprietatea”, explica Ana Dumitrache, Country Head al CTP Romania.

In afara de CTPark Chitila, CTP detine, langa Bucuresti, circa 500.000 mp suprafata inchiriabila, dispusa in doua parcuri logistice si industriale, ambele cu acces direct de pe autostrada A1: CTPark Bucharest (situat la km 13) si CTPark Bucharest West (localizat la km 23). La nivel national dezvoltatorul administreaza peste 700.000 mp suprafata inchiriabila, dispusi in zona Bucurestiului si in apropierea altor noua orase strategice din tara (Arad, Cluj-Napoca, Deva, Ineu, Pitesti, Salonta, Sibiu, Timisoara si Turda. Dezvoltatorul are in prezent in constructie 100.000 mp in CTPark Bucharest West, parc logistic dezvoltat un urma unei investitii totale de 150 de milioane de euro.