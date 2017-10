Parcul de birouri Novo Park prelungeste contractul de inchiriere cu Luxoft, subsidiara locala a furnizorului global de solutii software cu acelasi nume, pana in 2025. Luxoft s-a mutat in Novo Park in anul 2007 si ocupa, in prezent, 9.500 mp.

"Luxoft este unul dintre chiriasii cei mai importanti ai parcului de afaceri Novo Park si ne bucura increderea pe care ne-au acordat-o, alegand sa ramana clientii nostri pana cel putin in anul 2025", a declarat Liviu Tudor, presedintele si fondatorul companiei Genesis Property.

Luxoft este specializata in dezvoltarea de solutii software la comanda pentru clienti din strainatate, in principal din Europa de Vest si SUA, care activeaza in diferite industrii precum auto, financiar, telecomunicatii, tehnologie, energie, turism si aviatie. Cele mai mari proiecte realizate in Bucuresti sunt in domeniile telecom, auto si financiar.

"Luxoft continua investitiile in Romania, alegand sa prelungeasca contractul de inchiriere a spatiilor de birouri din Novo Park pana in 2025. De curand, am inaugurat in cadrul Novo Park un laborator de testare echipamente de retea de mari dimensiuni. In Romania, numarul nostru de angajati a evoluat pozitiv de la an la an, ne propunem sa mentinem ritmul actual de crestere si in anii ce urmeaza", a declarat Bogdan Pelinescu, director general al Luxoft Professional Romania.

Novo Park este unul dintre cele mai mari parcuri de business din Bucuresti, dezvoltat de compania Genesis Property. Complexul este format din sapte cladiri cu o suprafata utila totala de inchiriat de 75.000 metri patrati spatii de birouri clasa A. Novo Park gazduieste companii precum Luxoft, HP Inc Romania, Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology, Infineon, Yokogawa, Sodexo, Garanti Bank si Unicredit Integrated Business Services Romania, gradul de ocupare din prezent fiind de 100%.