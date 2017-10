In varsta de 31 de ani, Mihai Patrulescu s-a alaturat companiei de consultanta imobiliara Colliers International in luna octombrie 2016, in calitate de Head of Strategic Analysis, dupa o experienta de peste cinci ani de Economist Sef in activitatea de cercetare economica in sistemul bancar la UniCredit si inainte la Bancpost. 2017 a insemnat, de asemenea, inca un pas inainte. El a preluat recent functia de Senior Associate in cadrul departamentului de Investment Services la Colliers International, unde, asa cum insusi afirma, trebuie acum sa devina "interfata cu investitorii" straini sau locali si sa coordoneze relatia cu acestia in vederea promovarii investitiilor si a proprietatilor din portofoliul companiei.

Mihai Patrulescu (foto) detine un master in finante internationale obtinut la Barcelona Graduate School of Economics, in cadrul caruia a analizat crizele financiare din economiile emergente si, in special, impactul investitilor straine si al activitatii de creditare. De asemenea, a petrecut un an la Milano in cadrul departamentului de consultanta interna al grupului italian UniCredit, perioada in care a lucrat la implementarea planului strategic al grupului bancar, cu precadere pe proiectele care vizau Italia ca pilot.

Intrebat ce a insemnat trecerea de la sectorul bancar la real estate, Mihai Patrulescu descrie ca a fost, in primul rand, "o conectare mult mai apropiata cu ceea ce se intampla la nivel micro intr-o economie. Indiferent de domeniul de activitate, fiecare companie are nevoie de un spatiu de lucru, fie ca este vorba de spatii de birouri, retail sau logistic. Atunci ajungi sa vezi mult mai indeaproape tot ceea ce se intampla cu firma respectiva. A fost o tranzitie destul de interesanta, deoarece inainte ma ocupam preponderent de analize la nivel macro. In schimb, in real estate ai posibilitatea de a observa exact cum se construiesc trendurile intr-o economie pornind de la nivel de companie. Avem contact zilnic cu firme de servicii, orientate cate export, IT, SSC, iar evolutia din piata fortei de munca si piata spatiilor de birouri influenteaza direct ritmul acestora de dezvoltare", arata Mihai Patrulescu.

