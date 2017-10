Compania de consultanta imobiliara The Concept a anuntat un discount cuprins intre 2.000 si 10.000 de euro la pretul de lista al proprietatilor, la targul Imobiliarium , care ia startul astazi, de la ora 16:00, in spatiul amenajat din parcarea Baneasa Shopping City. Alti expozanti, precum Floreasca Residence si Valletta Residence, au pregatit la randul lor reduceri de preturi cuprinse intre 10-15%, adica aproximativ 7.000 euro.

Cuzino 106, Thomas Mazaryk, Riverside, Live Contemporary, HM Residence sunt doar cateva din cele 16 ansambluri rezidentiale care apar pe piata, in perioada 13-15 octombrie, in cadrul Targului Imobiliarium. Atlas Park Condominium, o investitie de peste 4 milioane de euro, se lanseaza tot la Imobiliarium. Va avea 42 de unitati in zona Jandarmeriei si va fi finalizata in octombrie 2018.

De asemenea, vor exista expozanti si pentru The Ark Residence - cel mai nou proiect din Pipera, Urbanesque Residential, aflat in apropiere de Universitate. Tototdata, la standul Imoteca vor putea fi vazute 5 proiecte noi in Bucuresti si in tara, insumand peste 3.000 de unitati locative.

Toate cele peste 10.000 de locuinte prezentate de cei 84 de expozanti sunt disponibile incepand de astazi, 13 octombrie, de la ora 16.00, pana duminica, 15 octombrie, in parcarea Baneasa Shopping City. Cei peste 7.000 de vizitatori asteptati vor avea si posibilitatea de "a intra" in casele si apartamentele din ofertele tuturor expozantilor cu ajutorul ochelarilor de Realitate Virtuala (VR). Editia a doua Imobiliarium are si o agenda de conferinte si workshopuri.