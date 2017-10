Alpha Real Estate (ARES), divizia imobiliara din Romania a grecilor de la Alpha Bank, a inaugurat astazi proiectul rezidential Poseidon Residence, pe malul lacului Plumbuita din Colentina, compus dintr-un bloc de 17 etaje si 156 de apartamente, intrat in portofoliul ARES in noiembrie 2013, dupa ce dezvoltatorul Copper Beech Capital a intrat in faliment. La momentul achizitiei, contra sumei de 11 milioane de euro, proiectul imobiliar - cunoscut initial sub numele de Blue tower - era finalizat in proportie de 70-75% si se afla in conservare din 2009.

"Poseidon Residence a reprezentat primul proiect de mari dimensiuni in care a ARES a preluat rolul de dezvoltator imobiliar. Spre deosebire de un proiect imobiliar construit de la zero, in care riscurile de dezvoltare sunt relativ limitate, Poseidon Residence a reprezentat o provocare mult mai complexa, deoarece a trebuit reconstituit istoricul constructiei, a fost necesara o noua autorizatie de constructie si s-a impus actualizarea proiectului tehnic in baza modificarilor legislative din ultimii opt ani”, afirma Iulian Calin, general manager al Alpha Real Estate Services.

Costul de achizitie a fost de 11 milioane de euro, iar investitiile pentru finalizare s-au ridicat la 5 milioane de euro, potrivit ARES - aproximativ 4,5 milioane de euro pentru costurile de constructie si circa 500.000 de euro in costuri auxiliare de proiectare, autorizatii, taxe, consultanti etc.

"In 2015, inaintea inceperii lucrarilor de finalizare a complexului, au avut loc discutii cu mai multi investitori in vederea vanzarii complexului in stadiul existent la acea data, insa preturile inaintate de acestia se situau sub valoarea atasata de ARES proiectului. Asadar, am luat decizia de a ne implica direct in dezvoltare si, in momentul de fata, putem confirma ca aceasta decizie genereaza pentru ARES venituri de doua-trei ori mai mari fata de scenariul in care complexul ar fi fost vandut in stadiul nefinalizat", adauga Iulian Calin.

Complexul rezidential, cu regim de inaltime S+P+16+17R, este format din apartamente cu una, doua, trei, patru sau cinci camere si dispune de parcari subterane si supraterane, precum si de spatii de depozitare. Infrastructura cladirii este de tip fundatie indirecta pe piloti cu diametru 620mm si radier de legatura de 1m grosime, structura cladirii este realizata din pereti din beton armat cuplati cu grinzi din beton armat si plansee de beton armat monolit, potrivit ARES.

Majoritatea locuintelor sunt tip duplex de trei camere si au un pret de pornire de la 115.000 de euro plus TVA. In momentul de fata, sunt deja vandute 65 de apartamente, iar ARES estimeaza ca pana la finele anului 2018 vor fi contractate toate cele 156 de apartamente. Per ansamblu, ARES estimeaza venituri totale de 17 milioane de euro din vanzarea proiectului Poseidon Residence.

Receptia complexului a avut loc in iulie 2017, autorizatia de securitate la incendiu a fost obtinuta in septembrie 2017. Potrivit ARES, constructia este deja intabulata in Cartea Funciara, iar in momentul de fata se implementeaza operatiunile cadastrale de dezmembrare a proprietatii in apartamente, locuri de parcare si boxe de depozitare. Primele apartamente urmeaza sa fie livrate catre cumparatori in noiembrie 2017.

Alpha Real Estate Services a fost infiintata in 2014, in vederea vanzarii activelor preluate de divizia de imobiliare Alpha Bank. ARES a administrat, pana in prezent, un portofoliu de aproximativ 1.000 de apartamente in cinci proiecte rezidentiale din Bucuresti, iar in mai putin de patru ani de la infiintare au fost vandute circa 750 de apartamente. Cele mai multe apartamente din portofoliu nu corespundeau preferintelor-tip ale cumparatorilor, avand suprafata si preturi relativ mari, neincadrandu-se in programul "Prima Casa" sau, in multe cazuri, nici in conditiile de TVA de 5%.

In prima jumatate a anului 2017, Alpha Real Estate Services, divizia imobiliara a Alpha Bank, a vandut 202 apartamente in cadrul ansamblurilor rezidentiale din portofoliu, generand astfel venituri de circa 20 de milioane de euro.