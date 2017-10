Comparativ cu celelalte orase regionale importante, precum Cluj-Napoca si Iasi, Timisoara a cunoscut un volum important de inchirieri de spatii de birouri in primele 9 luni ale acestui an, de peste 32.000 metri patrati, in crestere cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut. De altfel, volumul de inchirieri s-a dublat in ultimii 3 ani, de la 18.500 metri patrati in 2015 la 41.400 metri patrati in 2016, iar anul acesta este asteptat un nou record de inchirieri, confirmat de evolutia spectaculoasa din primele 3 trimestre.

"Din 2015, piata de birouri din Timisoara se afla intr-o crestere sustinuta pe fondul expansiunii rapide a sectorului IT&C si a centrelor de cercetare- dezvoltare, cu o serie de consolidarii a principalilor ocupanti in cladiri noi cu specificatii si functiuni moderne de clasa A", declara Felicia Vasiu, managerul biroului din Timisoara al al companiei de consultanta Activ Property Services.

Ea arata ca societatea a intermediat o suprafata de 15.650 metri patrati in Timisoara in primele 9 luni ale anului, cu o cota de piata de 50% din total tranzactiilor consemnate. "In ultimii trei ani, tranzactiile intermediate de Activ Property Services in Timisoara depasesc 36.000 metri patrati", declara Felicia Vasiu.

Timisoara este unul dintre principalele centre de IT&C si R&D (Research&Development) din Romania, atragand companii majore internationale care si-au extins prezenta locala an de an.

Cele mai semnificative spatii de birouri au fost inchiriate in ultimii ani de companii precum Bosch, Atos, Autoliv, Visma, Hella, ACI, SAP etc. Compania Nokia si-a consolidat birourile intr-o singura locatie si a ajuns cel mai mare ocupant de spatii de birouri din afara Bucurestiului, cu o suprafata de 27.000 mp inchiriata pana in acest moment in Bega Business Park, proces asistat de Activ Property Services.

Timisoara detine 190.000 metri patrati de spatii moderne de birouri speculative (destinate inchirierii), din care 45% sunt spatii de clasa A. Aproximativ 33% din stocul existent a fost livrat in ultimii 3 ani. Livrarile sunt asteptate sa atinga un nivel record de 66.640 metri patrati in 2017, in conditiile in care in primele 9 luni au fost finalizate birouri in suprafata de 28.200 metri patrati, iar alte doua cladiri (UBC 1, Vox Technology Park) totalizand 38.440 metri patrati urmeaza sa fie gata pana la sfarsitul anului.

Dezvoltatorii au in constructie cladiri cu o suprafata inchiriabila de 48.000 metri patrati pregatite pentru livrare in 2018, in timp ce fazele ulterioare de extindere ale principalelor proiecte permit constructia a inca 160.000 metri patrati. In aceste conditii, stocul de birouri din Timisoara va ajunge la 277.000 mp la sfarsitul anului viitor, o crestere de 73% fata de inceputul acestui an.

Nume Suprafata inchiriabila (mp) Total, la finalizare (mp) Zona Proprietar Existent In constructie Proiect City Business Center 43.500 0 0 43.500 Centru Istoric NEPI United Business Center (OpenVille) 18.282 31.650 81.000 130.932 Central Iulius Group / Atterbury Europe Bega Business Park 17.120 14.000 42.000 73.120 Central Bega Group ISHO 0 15.000 35.000 50.000 Semi-Central Mulberry Development VOX Technology Park 0 24.790 0 24.790 Periferie Werk Property Group

Activ Property Services este o companie de consultanta imobiliara, cu activitate la nivel national din anul 1993. Compania are sediul central in Bucuresti si doua birouri regionale in Timisoara si Cluj-Napoca.

