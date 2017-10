Telekom Romania a organizat astazi o intalnire cu peste 30 investori de pe piata imobiliara, pentru a prezenta in detaliu oferta de vanzare a proprietatii sale denumite "Cladirea Tandem" si situata in Bucuresti, Str. Matei Millo, nr. 5, sectorul 1. In urma acestei intalniri, Telekom Romania Communications va definitiva caietul de sarcini aferent licitatiei cu plic inchis, estimata sa inceapa pe data de 1 noiembrie 2017.

"Cladirea Tandem", aflata in apropierea Palatului Telefoanelor, este compusa din teren intravilan, avand o suprafata de 4.740 mp si din constructii avand o suprafata construita la sol de 2.030 mp, care include o cladire de birouri cu un regim de inaltime de 2S+P+7etaje si anexe. Suprafata utila totala a proprietatii este de 13.250 mp, iar pretul de pornire este estimat la 8 milioane euro.

Imobilul este situat ultracentral, in spatele Palatului Telefoanelor, zona fiind una complet dezvoltata. Variantele pe care Telekom Romania le are in vedere pentru aceasta tranzactie sunt vanzarea si inchirierea ulterioara de catre companie a unui spatiu din cladirea care va fi construita de catre cumparatorul imobilului in locul cladirii existente sau vanzarea simpla a imobilului (teren si constructie existenta).

Valoarea de piata a acestui imobil a fost stabilita de evaluatori internationali independenti, iar castigatorul licitatiei va fi entitatea cu cea mai avantajoasa oferta, atat in ceea ce priveste pretul, cat si celelalte conditii relevante. Recent, Telekom Romania a finalizat vanzarea unei alte proprietati in aceeasi zona situata in Bucuresti, pe Strada Matei Millo nr. 6, sector 1, constand intr-un teren de 1.783 mp, la un pret de pornire de peste 3.3 milioane euro. In 2017, Telekom Romania Communications a capitalizat 23 proprietati, a caror valoare toala este de peste 10 milioane euro.

Totodata, ca parte a strategiei de capitalizare a activelor de care dispune, Telekom Romania a demarat procedurile administrative pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru realizarea lucrarilor de consolidare a cladirii Palatului Telefoanelor.

In acest sens, compania trebuie sa obtina avizele necesare impuse prin certificatul de urbanism in vederea eliberarii autorizatiei de construire. La finalizarea lucrarilor de consolidare, Palatul Telefoanelor va fi folosit ca spatiu de lucru pentru angajatii companiei, dar este luata in considerare si inchirierea spatiului respectiv catre potentiali clienti de pe piata.

Palatul Telefoanelor este o cladire emblematica a orasului Bucuresti, fiind construita in stilul art deco, in anii 1930, pe un teren cu o suprafata de 1.893 mp, avand o suprafata totala construita la sol de 1.702 mp.

