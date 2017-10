Complexul rezidential Millo Village, vandut in exclusivitate de Nordis, este situat in zona Pipera si se adreseaza in special familiilor. Amplasat langa Padurea Andronache, complexul este format din 44 de vile, 20 cuplate si 24 insiruite, dispuse pe mai multe niveluri: parter, etaj si mansarda.

Suprafetele vilelor sunt cuprinse intre 204 mp construiti si 213 mp construiti, iar fiecare vila se vinde impreuna cu doua locuri de parcare. Lucrarile de constructie au demarat, urmand ca primele locuinte sa fie finalizate in primul trimestru din 2018.

Preturile per metru patrat construit, in ansamblul Millo Village, sunt intre 730 euro + TVA si 930 euro + TVA. Millo Village este primul proiect dezvoltat de Nova Development.

Nordis are in portofoliu, la vanzare, inchiriere sau in administrare peste 2.500 de proprietati premium din zonele de nord ale Bucurestiului din Piata Victoriei si pana in Iancu Nicolae: Kiseleff, Aviatorilor, Primaverii, Herastrau - Soseaua Nordului, Baneasa si Pipera.