"3Pillar Global a inchiriat o suprafata de 700 metri patrati in cladirea de birouri Moldova Centre. Am ales ca suprafata sa fie pe un singur etaj pentru ca acest fapt faciliteaza comunicarea intre echipe". De asemenea, pentru amenajarea biroului "am plecat de la un concept propus de angajatii nostri pentru salile de conferinte, odata ce am definit conceptul, am dezvoltat un design intern. In tot acest proces am colaborat cu un partener extern specializat in amenajarea spatiilor de birouri", spune Diana Belbe, business development specialist in cadrul 3Pillar.

Ea adauga ca printre motivele care au stat in spatele deciziei 3Pillar de a se muta biroul din Moldova Centre a fost, "in primul rand, amplasamentul central, zona fiind foarte bine conectata la transportul in comun si cu un acces facil dinspre principalele cartiere din oras". Apoi, "am vrut o cladire de clasa A, iar facilitatile oferite de Moldova Center au indeplinit cerintele noastre in materie de birouri. Nu in ultimul rand, dupa modelul de dezvoltare pe care l-am cunoscut in Timisoara si Cluj, am cautat o cladire care sa ne asigure necesarul de extindere pe urmatorii ani".

Totusi, "fiind vorba de o zona centrala, ne confruntam si la Iasi cu lipsa locurilor de parcare. 3Pillar Global a rezervat un numar de locuri de parcare pe care sa le oferim angajatilor, in cadrul unui pachet mai larg de beneficii", mai spune Diana Belbe.

Tinta 3Pillar de personal in 2017 la Iasi: 50 de angajati

Biroul din Iasi a depasit deja 20 de angajati, la o luna de la deschidere, insa reprezentantul 3Pillar spune ca recrutarile continua, astfel ca in cateva luni sa compania va avea aproximativ 50 de angajati. "Desigur, avem un plan de crestere pe termen scurt si mediu.

"Biroul de la Iasi nu are un director general. Am dezvoltat intern un anumit mod de lucru, bazat pe o identitate puternica si o cultura organizationala foarte bine conturata. Avem reprezentanti in centrul de la Iasi pentru a asigura adoptarea modului de lucru specific 3Pillar Global si care presupune echipe internationale, cu un accent deosebit pus pe impartasirea cunostintelor (knowledge sharing) si lucrul in echipe, avand totodata inovatia ca si drive", arata Diana Belbe.

Compania 3Pillar este o firma cu birouri pe trei continente si echipe internationale. Astfel ca pentru biroul din Iasi a prevazut patru sali de conferinte: Pacific, Indian, Atlantic, Artic, pornind de la numele oceanelor, concept ce face referinta la scara globala la care actioneaza compania.

"Cladirea ofera un mix de servicii convenabil. Enumeram aici cafenea, restaurant, un centru comercial, dar si principalul mall al orasului care este la cateva minute de mers pe jos". De asemenea, "preferintele angajatilor sunt impartite, o parte dintre acestia prefera masa la birou si am prevazut un spatiu cochet, special amenajat, dar bineinteles, dat fiind amplasamentul central al cladirii, o parte din angajati prefera sa iasa la restaurantele din zona", conchide Diana Belbe.