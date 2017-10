Paradoxul preturilor persista, intre apartamentele noi si vechi, in marile orase ale tarii, acolo unde oferta de locuinte noi este cea mai consistenta, potrivit unei analize a Imobiliare.ro. Astfel, localizarea mai putin favorabila a blocurilor noi fata de cele vechi, presiunea exercitata asupra preturilor de numarul mare de locuinte noi disponibile spre vanzarei si, de asemenea, conectarea mai slaba a proprietarilor de apartamente vechi la realitatea pietei (comparativ cu dezvoltatorii de proiecte noi), constituie cauzele in urma carora preturile apartamentelor vechi sunt foarte apropiate si, in unele cazuri, chiar mai ridicate decat cele ale unitatilor locative construite in ultimii ani.

Orasul care ilustreaza cel mai bine aceasta "anomalie" a pietei rezidentiale este cel care a consemnat in ultimii ani cel mai alert ritm de scumpire a locuintelor, pretentiile vanzatorilor locali fiind acum, per ansamblu, mai ridicate decat ale celor din Capitala, conform datelor Imobiliare.ro.

In Cluj-Napoca, preturile medii solicitate pentru apartamentele vechi sunt mai mari decat cele ale unitatilor locative noi in majoritatea zonelor analizate; exceptie face doar cartierul Marasti, unde valorile sunt, insa, foarte apropiate: 1.414 euro pe metru patrat util (pe vechi) si, respectiv, 1.416 euro pe metru patrat util (pe nou). Chiar si in zona centrala, unde diferentele de localizare ar trebui, cel putin teoretic, sa fie mai estompate, proprietarii de apartamente vechi au asteptari mai ridicate decat vanzatorii de locuinte noi.

Zona Apartamente vechi (euro / mp) Apartamente noi (euro / mp) Buna ziua 1.345 1.275 Marasti 1.414 1.416 Gheorgheni 1.435 1.363 Manastur 1.266 1.100 Zorilor 1.455 1.305 Central 1.602 1.579 Borhanci 1.376 1.229 Grigorescu 1.363 1.200

Spre deosebire de Cluj-Napoca, in Capitala lucrurile sunt ceva mai nuantate. Singurele zone (dintre cele supuse analizei) in care preturile apartamentelor vechi sunt propriu-zis mai mari decat ale locuintelor noi sunt cele marginase, respectiv Militari si Berceni, acolo unde noile dezvoltari rezidentiale s-au extins mult spre periferie, generand astfel diferente notabile la capitolul localizare.

In cartierele mai bine cotate, precum Mihai Bravu si Titan, locuintele noi sunt vizibil mai scumpe decat cele vechi. In zonele exclusiviste din nordul Bucurestiului, respectiv Herastrau, Floreasca si Aviatiei, diferentele intre cele doua categorii de apartamente sunt bine conturate, insa in Baneasa si Bucurestii Noi pretentiile proprietarilor sunt foarte apropiate.

Zona Apartamente vechi (euro / mp) Apartamente noi (euro / mp) Herastrau 1.914 2.213 Militari 1.000 900 Berceni 984 956 Baneasa 1.575 1.600 Aviatiei 1.642 1.853 Floreasca 1.735 2.032 Bucurestii Noi 1.222 1.250 Mihai Bravu 1.198 1.369 Titan 1.060 1.141

Pe de alta parte, Timisoara se distinge de celelalte doua analizate prin plaja restransa in care variaza preturile locuintelor, fie ele vechi sau noi, fapt ilustrat de cele cateva zone incluse in analiza. Astfel, desi pretentiile vanzatorilor se situeaza in toate cazurile peste pragul de 1.000 de euro pe metru patrat util, acestea nu depasesc valoarea de 1.150 de euro pe metru patrat util.

Este evident, asadar, ca locuintele vechi si cele noi vor fi foarte apropiate ca pret, alternand in balanta cele mai ieftine/cele mai scumpe, insa la diferente foarte mici. Bineinteles, in zonele centrale sau semicentrale precum Medicina, Take Ionescu, Punctele Cardinale, preturile ajung in jurul a 1.500 euro/mp, in multe cazuri apartamentele vechi fiind mai scumpe decat cele noi.

Zona Apartamente vechi (euro / mp) Apartamente noi (euro / mp) Aradului 1.103 1.141 Girocului 1.083 1.038 Braytim 1.065 1.100 Lipovei 1.076 1.061

Lansat in ianuarie 2000, Imobiliare.ro este primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania. Portalul a depasit de curand pragul de 1.480.000 de vizitatori unici pe luna si cuprinde cea mai mare baza de oferte din toate categoriile imobiliare la nivel national.

Sursa foto: StripedNadin / Shutterstock