Peste 70% din suprafata tranzactionata de spatii industriale si logistice, respectiv 330.000 metri patrati, reprezinta cerere noua (contracte noi, pre-inchirieri). Ponderea cererii noi din total tranzactionat a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce se reflecta in ratele din ce in ce mai reduse ale gradului de neocupare. Renegocierile si reinnoirile de contracte au cumulat 126.000 metri patrati de spatii industriale si logistice.

Un procent de 56% din cererea totala a vizat Bucurestiul, in conditiile in care firmele de logistica au generat mai mult de jumatate din cerere, cu 250.000 de metri patrati de spatii preluate in intreaga tara. De remarcat pentru acest an faptul ca aproape un sfert din suprafata inchiriata a fost contractata de firme de productie.

Pitesti (50.000 mp), Timisoara (45.000 mp), Roman (31.000 mp) si Cluj (25.250 mp) sunt alte orase in care au fost incheiate tranzactii semnificative pe segmentul industrial si logistic in perioada analizata.

“Cererea de spatii industriale se mentine la un nivel ridicat si confirma apetitul clientilor pentru expansiune, dovada fiind faptul ca in primele noua luni ale acestui an volumul total reprezinta 98% din cel inregistrat in tot anul 2016”, a declarat Costin Banica, Associate Director, Head of Industrial Agency JLL Romania.

In ceea ce priveste oferta, in primele noua luni au fost livrate in toata tara proiecte totalizand mai mult de 210.000 metri patrati, astfel ca stocul la finele lunii septembrie era de aproape 3 milioane de metri patrati, din care 1,5 milioane de metri patrati in Bucuresti.

Alti 140.000 metri patrati de spatii industriale sunt anuntati ca vor fi livrati pentru acest an, atat proiecte noi, cat si extensii ale celor existente, ducand nivelul total al livrarilor de spatii industriale peste cel inregistrat in intreg anul 2016 si confirmand apetitul clientilor si al dezvoltatorilor pentru expansiune. Rata de neocupare este de sub 5% in Bucuresti si de 7-10% in afara Capitalei. Chiriile se mentin constante, nivelul lor fiind influentat, doar punctual, de gradul de neocupare a fiecarui proiect in parte.