Globalworth Real Estate Investments, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania, cu active de peste 1 miliard de euro, a anuntat recent extinderea activitatii companiei si in Polonia, dupa ce a incheiat un acord de investitii conditionat pentru achizitionarea a cel putin jumatate din societatea Griffin Premium RE (GPRE), al carei portofoliu, in valoare de peste 500 de milioane de euro, cuprinde sase cladiri de birouri si trei proprietati cu destinatii multiple. In acest context, Dimitris Raptis, deputy CEO Globalworth, spune ca in pofida achizitiei din Polonia, compania nu isi va muta atentia dinspre Romania, avand in vedere ca yield-urile pe segmentul de spatii de birouri din Bucuresti sunt, in continuare, cu cel putin doua puncte procentuale mai ridicate decat in celelalte tari din regiune.