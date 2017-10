Dezvoltatorul si administratorul de parcuri industriale si logistice CTP are, in Romania, un portofoliu de peste 700.000 de metri patrati, cu o valoare de piata de 364 de milioane de euro si imprumuturi la banci in valoare de 117 milioane de euro.

Pentru CTP, 2017 este anul cu cel mai accelerat ritm de dezvoltare: suprafata inchiriabila de spatii industriale si logistice construita si livrata pana la sfarsitul anului se situeaza la aproximativ 180.000 metri patrati, iar circa 300.000 metri patrati sunt in constructie, cu date de finalizare estimate pentru prima jumatate a anului viitor.

In 2017 CTP a facut mai multe investitii in noi constructii si achizitii de parcuri industriale, atat in apropierea capitalei, cat si in tara. In CTPark Bucharest West a inceput constructia a doua cladiri de spatii industriale si logistice cu o suprafata de 100.000 metri patrati, care vor fi finalizate in primul, respectiv al doilea trimestru din 2018. In CTPark Timisoara, compania a inceput constructia a 32.000 metri patrati de spatii industriale si logistice , cu termen de finalizare in luna decembrie 2017.

CTP a cumparat doua parcuri logistice cu o suprafata inchiriabila cumulata de 37.000 de metri patrati, situate in vestul tarii, in apropierea localitatilor Ineu si Salonta. In Cluj, CTP a investit in achizitionarea terenului pe care vor fi dezvoltati 29.000 metri patrati GLA de spatii industriale si logistice , sub denumirea CTPark Cluj II. Noul parc va fi finalizat in doua etape, in cursul lui 2018. In Bucuresti, CTP a achizitionat proiectul Phoenix, parte din CTPark Bucharest, situat pe centura Capitalei, cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 21.000 de metri patrati. Cea mai recenta achizitie este Chitila Logistic Park (CLP), situat in apropierea Bucurestiului, care are 45.000 de metri patrati de spatii industriale si logistice suprafata inchiriabila si 48.000 de metri atrati teren destinat dezvoltarilor ulterioare.

“Cu siguranta ca 2017 este cel mai bun an pe care l-am traversat pana in prezent. Stocul de spatii logistice si industriale pe care il detinem in Romania a depasit 700.000 metri patrati, am investit conform planului in CTPark Bucharest West, care este gandit sa devina cel mai mare parc logistic din Europa de Est si am facut achizitii importante in zone cheie din apropierea Bucurestiului si din Romania. In viitor vom continua sa construim masiv, in functie de cererile din piata si de nevoile clientilor nostri, dar avem in plan si cateva dezvoltari speculative”, a declarat Ana Dumitrache, Co-Country Head al CTP Romania.

In ceea ce priveste imprumuturile bancare, CTP a incheiat in 2017 acorduri cu BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare), BCR, Banca Transilvania, Alpha Bank, Bancpost, obtinand imprumuturi in valoare de circa 117 milioane de euro. Indicatorul loan-to-value (LTV) corespunzator CTP Romania, care reprezinta raportul dintre valoarea creditelor si cea a garantiilor constituite de un investitor, se situeaza in acest moment la 65%.

Pentru anul 2018 este prevazuta construirea a aproximativ 200.000 metri patrati in CTPark Bucharest West si circa 290.000 metri patrati in localitati precum Pitesti, Cluj, Turda, Chitila.