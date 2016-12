Trenurile de metrou vor circula la un interval de noua minute in zilele de Craciun, iar in noaptea de Revelion vor circula la un interval de 10 minute intre orele 0:00 - 1:00 si o data la 20 minute in intervalul orar 1:00-5:00, potrivit unui comunicat publicat joi al companiei care administreaza metroul din Capitala, Metrorex.