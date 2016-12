Inspectia Muncii a aplicat, anul acesta, amenzi in valoare de 54.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, a anuntat, joi, Nicolae Bratu, inspector general de stat.

Potrivit lui Nicolae Bratu, Inspectia Muncii a realizat, in anul 2016, o campanie nationala pentru combaterea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea respectarii prevederilor legale ale securitatii si sanatatii in munca in spitale, conform News.ro.

Astfel, au fost verificate 224 de spitale si au fost descoperite 1.103 nereguli, pentru care s-au aplicat 1.004 amenzi, in valoare totala de 54.000 de lei. Inspectorul a adaugat ca astfel de controale s-au facut si la 673 de unitati cu profil sportiv, unde au fost gasite 1.263 de nereguli, in urma carora au fost date 912 avertismente si 60 de amenzi in valoare totala de 97.500 de lei.

Nicolae Bratu a prezentat si cifrele accidentelor de munca din anul 2016. Potrivit acestuia, au existat 3.317 de accidente, dintre care 96 au fost mortale. De asemenea, au fost 11 accidente colective, soldate cu 53 de victime. Bratu a comparat aceste cifre cu cele din 2015, cand au fost 3.574 de accidente de munca, dintre care 209 mortale si 24 de accidente colective, cu 121 de victime.

Sursa foto: Shutterstock/sfam_photo