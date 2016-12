Oficiile Postei Romane si agentiile bancare din Romania vor fi inchise in zilele de 25 si 26 decembrie si 1 si 2 ianuarie, cu exceptia anumitor sucursale situate in centrele comerciale, dar unitatile postale vor functiona in 24 si 31 decembrie.

In zilele de 24 si 31 decembrie, unitatile postale vor functiona in program redus, aferent zilei de sambata. In contextul unui program redus, compania avertizeaza ca exista posibilitatea cresterii timpului de asteptare pentru clienti, conform News.ro.

”Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in zilele de 23, 24, 30 si 31 decembrie 2016 sa inregistreze timpi mai mari de circulatie”, se arata in comunicat. Unitatile bancare BCR, BRD si Raiffeisen vor fi inchise in 25 si 26 decembrie, cu exceptia unitatilor din centrele comerciale.

In 24 decembrie, acestea vor avea program normal de sambata, cu exceptia anumitor unitati din centrele comerciale, care vor avea program prelungit. Unitatile BRD care au in mod normal program de lucru in zilele de sambata vor fi deschise in 24 decembrie, intre orele 9:00 si 13:00.

”Pe 27, 28, 29 si 30 decembrie 2016, unitatile BRD vor avea program normal de lucru. Pe 31 decembrie 2016, sunt deschise unitatile BRD din centrele comerciale”, se arata intr-un comunicat al bancii. Sucursalele bancare vor fi inchise pe 1 si pe 2 ianuarie, cu exceptia anumitor unitati din centrele comerciale.

