M-am apucat de comedie acum aproape 11 ani. Doar 11 ani pentru ca nu punem la socoteala toate cazaturile pe care le-am luat cand eram mic si care erau foarte amuzante pentru restul. Restul familiei. Eram foarte pierdut la inceputul carierei mele de comediant.

Nu stiam exact de ce fac asta, cum vreau sa o fac sau unde vreau sa ajung. Asta pana l-am vazut pentru prima data pe Jimmy Carr si totul a devenit clar. De parca cineva imi dezaburise scopul vietii. Cativa ani mai tarziu am ajuns sa vorbesc cu el dupa un show de-al lui in Marea Britanie, unde i-am si aratat cateva glume de ale mele. I-au placut si mi-a zis "You should do Edinburgh!". Edinburgh Fringe Festival e cel mai mare festival de comedie din Europa si o rampa de lansare pentru foarte multi comedianti, iar cuvintele lui mi-au ramas in minte multi ani. Vreme in care am tot planuit treaba asta.

Anul asta am ajuns la Edinburgh unde am facut 11 show-uri in engleza pentru publicul de acolo.