Ca urmare a succesului international al proiectului “The Gordian Knot- RCM MVT UVT”, lansat in septembrie 2013, Marin Marketing Companies si Mass Media Consulting lanseaza o noua calatorie in lumea balonului oval.

Dupa ce la sfarsitul lui 2013 a fost lansat primul catalog de rugby la nivel European, semnat de MMC, la finalul lui 2014, echipa a avut o evolutie spectaculoasa si a semnat parteneriatul cu Saracens cunoscand astfel o evolutie care le-a adus toate trofeele existente in tara in ultimii ani.

The Journey” este a doua editie a catalogului “ The Knot” si prezinta ascensiunea extraordinara a echipei campioana en-titre, Timisoara Saracens Rugby Club cat si a orasului premierelor, Timisoara. Proiectul prezinta jucatorii echipei vazuti in plan profesional si personal in timp ce devin calatori in orasul lor.

“Incredintarea sarcinii de a crea un nou proiect unic la nivel national si mondial, a reprezentat o mare onoare pentru MMC. Design-ul a fost gandit astfel incat sa sporeasca originalitatea si unicitatea proiectului, prin incorporarea subtila a portii de rugby in sigla. In ceea ce priveste simbolul tematic al logo-ului, buturile sunt strabatute de un semn al batailor de inima care se continua in tot catalogul, ca un traseu emotionant si plin de adrenalina al calatoriei duale in lumea rugby-ului si in orasul campionilor.

Insight-ul care a determinat crearea titlului ales simbolic “The Journey”, a fost faptul ca rugbistii sunt singurii sportivi, indestructibili fizic si psihic, care au capacitatea sa calatoreasca in jurul lumii doar de dragul carierei in rugby. Pornind pe firul istoriei rugby-ului romanesc cat si a celui mondial, catalogul evidentiaza cum multiculturalitatea, munca, corectitudinea, dedicarea si ambitia conduc impreuna la succesul unei echipe.” Liana Marin, Fondator MMC, Marketing Managing Director.

Noua identitate corporativa respecta intocmai identitatea de brand a echipei si a fost primita cu mult entuziasm la Londra in cadrul EPCR Harlequins vs Timisoara Saracens, urmand ca in ianuarie sa fie lansata in Romania in cadrul EPCR Timisoara Saracens vs Stade Francais Paris si in Scotia in cadrul EPCR Edinburgh vs Timisoara Saracens.

“The Journey” are ca scop pozitionarea echipei timisorene pe harta mondiala a rugby-ului, atat prin rezultatele remarcabile din ultimii ani cat si prin noua identitatea vizuala.

Proiectul de marketing semnat MMC, a cuprins mai multe etape: audit, tematica, mesaj, selectie jucatori, culori, analiza locatiilor pentru sesiunile de fotografie, brief creatie, sesiunile de fotografie, design coperta si ilustratii, realizare texte si interviuri, trasarea strategiei de marketing, brand si de comunicare, implementare.

Catalogul numara 68 pagini si 4 coperti, fiind tiparit pe hartie speciala cu note vintage. Tirajul este de 500 bucati si a fost lansat la nivel international in editie limitata. Noua identitate corporativa va fi prezenta in branding-ul stadionului, al materialelor promotionale, calendarul 2017 si website.

“Creativitatea nu inseamna doar marketing nemaivazut ci mai degraba maiestria cu care imbini caractere diferite in acelasi context. In acest proiect am evidentiat trasaturi puternice ale echipei Timisoara Saracens precum onoarea, devotamentul, recunostinta, speranta, corectitudinea si respectul. Decizia implementarii acestei noi identitati si a adoptarii unei noi strategii de brand pentru echipa, este legata de principalele obiective pentru 2017: castigarea trofeelor nationale si internationale. Imaginile catalogului sunt o ilustrare puternica a vietii de sportiv, cu toate victoriile si infrangerile traite.

Suntem mandri sa ii vedem pe acesti gentlemani cum prezinta noul brand “The Journey”, peste granitele tarii. The Journey si The Knot, proiecte unice la nivel mondial, provin din acelasi simbol puternic, dragostea pentru rugby, ambele fiind evidentiate sub semnul “puterii”. Monica Marin, Cofondator MMC, PR&CSR Managing Director.