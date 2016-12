Unsprezece judete din estul, sudul si sud-estul tarii vor fi, de joi pana sambata, sub avertizare cod galben de ninsori si vant, care la rafala poate depasi 70 de kilometri pe ora.

Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, de joi, ora 12.00, pana vineri, la ora 23.00, in Dobrogea, estul Munteniei si sudul Moldovei, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55-65 de kilometri pe ora. Pe litoral si in zona de munte a judetelor Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si Vrancea, temporar vor fi rafale de peste 70 de kilometri pe ora, conform News.ro.

Judetele Constanta, Ialomita si Calarasi vor fi, de vineri, ora 08.00, pana sambata, la aceeasi ora, sub avertizare cod galben de ninsori viscolite. In cele trei judete, vineri si in noaptea de vineri spre sambata, temporar, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusa. Pe litoral, ar putea fi si precipitatiile mixte, cu formare de polei.

Sursa foto: Edgelore | Dreamstime.com