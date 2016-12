”Guvernul a stabilit printr-o hotarare mecanismul de restituire a acestor donatii in conditiile in care OUG 10 din 2016 prevede faptul ca, in situatia in care statul roman nu dobandeste dreptul de proprietate liber pana la 31 octombrie 2016, sumele colectate se restituie donatorilor”, a declarat Liviu Iolu, conform News.ro.

El a precizat ca hotararea adoptata de Guvern stabileste conditiile, etapele si termenele pentru procedura de restituire a donatiilor, precum si modelul cererii de restituire si, de asemenea, reglementeaza modalitatea de suportare a comisioanelor, precum si a diferentelor de curs valutar aferente restituirii donatiilor, care vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii.

”Sumele colectate in lei vor fi restituite pe baza de ordin de plata din contul de disponibilitati deschis de Ministerul Culturii la Trezoreria Statului si/sau din conturile in lei deschise la institutiile de credit. Sumele colectate in valuta vor fi restituite pe baza de ordin de plata din conturile in valuta deschise de Ministerul Culturii la institutiile de credit”, a aratat Iolu. Totodata, sunt stabilite mecanismele de restituire a donatiilor facute prin intermediul companiilor de telefonie mobila.

Astfel, pentru restituirea sumelor incasate din SMS-uri si din numerele liniilor de telefonie fixa, Ministerul Culturii va incheia acorduri scrise cu cei patru operatori de telefonie mobila si cu integratorul tehnic, intrucat operatorii de telefonie mobila au fluxuri diferite de decontare a sumelor, ceea ce presupune termene diferite de incasare efectiva a banilor si transferul lor in conturile Ministerului Culturii.

De asemenea, in cazul sumelor de bani provenind din SMS-uri si din numerele liniilor de telefonie fixa neincasate pana la data de 31 ianuarie 2017, nu vor mai fi transferate catre Ministerul Culturii, urmand a fi returnate catre donatori direct de catre operatorii de telefonie mobila. Returnarea se va face in baza unei liste pe care Ministerul Culturii o va primi de la operatorii de telefonie mobila si de la integratorul tehnic, lista care va cuprinde numarul de telefon de la care a fost facuta donatia prin SMS si data tranzactiei donatiei prin SMS.

”Pentru donatiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se calculeaza si se face returnarea sumei catre donatorul final este cel din data rectificarii pe factura/bonusarea la numarul de telefon in cazul cartelei prepaid”, a mai afirmat purtatorul de cuvant al Guvernului.

Pentru situatia donatorilor care nu pot fi identificati - spre exemplu, in cazul donatiilor efectuate in numerar la ghiseele bancilor sau prin intermediul automatelor bancare care accepta numerar pentru efectuarea unei plati, donatiile efectuate prin cartele prepaid care au expirat - se prevede posibilitatea ca acestia sa depuna la Ministerul Culturii, inclusiv prin posta electronica, o cerere de restituire a sumelor, conform modelului prevazut in anexa Hotararii de Guvern. Cererea poate fi depusa pana la data de 31 octombrie 2017.

Potrivit Executivului, cererea de restituire va fi insotita de copii ale documentelor de plata ale solicitantilor si trebuie sa contina urmatoarele elemente: denumirea solicitantului; codul de inregistrare fiscala / CNP; domiciliul solicitantului; suma solicitata la restituire; codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea; banca la care este deschis contul in care se solicita restituirea sumei; documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate in original; numarul de telefon la care poate fi contactat si numarul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, dupa caz.

Ministerul Culturii verifica respectarea tuturor obligatiilor pentru efectuarea platii, urmand ca in termen de 60 de zile de la depunerea cererii sa fie restituite sumele donate. Ministerul Culturii va comunica public pe pagina proprie de internet si pe pagina Guvernului, precum si pe alte cai mediatice calendarul restituirii sumelor donate, pe etape si pe categorii de donatori. De asemenea, este reglementata si situatia persoanelor fizice sau juridice care au facut donatii si nu doresc restituirea acestora. Aceste persoane isi pot exprima optiunea, in mod expres, in scris, catre Ministerul Culturii, pana la data de 31 martie 2017.

Sumele donate pentru care persoanele fizice sau juridice si-au exprimat optiunea de renuntare la restituire sau pentru care donatorii nu au putut fi identificati indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donatiei, pana la 31 decembrie 2017, se fac venituri la bugetul de stat.

Donatiile incasate prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fara scop lucrativ cu care Ministerul Culturii a incheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, pot fi restituite in mod direct donatorilor fie de catre aceste persoane juridice, pe baza acordului incheiat cu Ministerul Culturii, fie in mod direct de catre Ministerul Culturii.

Comisioanele precum si diferentele de curs valutar aferente restituirii donatiilor, indiferent de mijlocul prin care acestea au fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii. La campania publica pentru achizitionarea operei sculptorului Constantin Brancusi au participat peste 100.000 de donatori, fiind colectata suma de 1.273.668 euro.

Pe 12 octombrie, Guvernul a anuntat ca opera “Cumintenia Pamantului“ va fi achizitionata de statul roman si ca va fi expusa la Muzeul National al Satului ”Dimitrie Gusti” din Bucuresti. Guvernul a decis si constituirea Fondului Brancusi, din resursele caruia vor putea fi achizitionate opere de arta contemporana si opere apartinand categoriei tezaurului patrimoniului cultural national. Sculptura "Cumintenia Pamantului", de Constantin Brancusi, a fost evaluata, in septembrie 2014, la 20 de milioane de euro. Ministerul Culturii a fost invitat sa isi exercite dreptul de preemtiune.

Proprietarii sculpturii ”Cumintenia Pamantului”, Paula Ionescu si Alina Serbanescu, au acceptat, in martie 2015, suma 11 milioane de euro pentru lucrare si termenul de 31 octombrie, care a fost recent prelungit pentru 30 noiembrie, pentru a primi banii pe care statul roman a decis sa ii plateasca pentru lucrarea lui Constantin Brancusi.

Guvernul Romaniei a propus ca achizitia operei lui Constantin Brancusi sa se faca printr-un efort comun al statului roman si al cetatenilor: suma de 5 milioane de euro a fost alocata de Guvern si era nevoie ca 6 milioane de euro sa fie colectate prin intermediul contributiilor voluntare ale persoanelor private si juridice.

Printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata pe 12 octombrie, Executivul a stabilit ca diferenta intre sumele donate in cadrul campaniei de subscriptie publica dedicata sculpturii lui Constantin Brancusi si suma echivalenta in lei a 6 milioane de euro sa fie asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Sculptura ”Cumintenia Pamantului” a fost expusa la MNAR pana in noiembrie 2012, cand a fost mutata de la Muzeul Cotroceni. Ea s-a aflat expusa la Muzeul Bancii Nationale din iunie pana pe 31 octombrie, cand a ajuns la Muzeul National de Arta al Romaniei.

Sursa foto: Mediafax