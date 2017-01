"In general, masurile de protectie sociala intr-un stat ar trebui alocate catre cei care au nevoie de banii respectivi. Aceste masuri sunt cu testare de venituri, daca oamenii au sau nu nevoie. Alocatia pentru copii se da fara sa se tina seama de venitul familiei. Paradoxul este ca alocatiile pentru copii nu se dau automat, ele se cer. Daca te uiti la repartitie, vei constata ca foarte putini din oamenii care au peste veniturile medii din tara nu isi exercita dreptul de a lua cei 84 de lei pe luna. Mie mi se pare acest lucru o lipsa de coeziune. Mi se pare ca putem creste alocatiile copiilor care sunt in familiile amarate prin simplul fapt ca cei care sunt cu veniturile peste medie sa renunte voluntar la a mai cere aceste sume de la stat”, a declarat ministrul Muncii, Dragos Pislaru, conform News.ro.

El a subliniat ca acest gest cere sprit civic si ca este o masura care nu necesita niciun ban in plus de la stat. "Acest lucru cere civism, unitate, coeziune, sa inteleg de ce o fac si sa am garantia ca statul distribuie cei 84 de lei de la mine la familiile nevoiase. Asta e o masura care nu cere niciun leu in plus, dar iti da o perspectiva asupra schimbarii societatii, a ceea ce ne dorim. Ne dorim o societate de indivizi egoisti, o societate de retele de putere politice care se autoconcentreaza pe «ai nostri» sau ne dorim o societate coeziva in care problema este intr-adevar legata de membri?”, s-a intrebat ministrul Muncii.

Dragos Pislaru a mai spus ca ajutoarele de incalzire centralizata nu sunt nici ele alocate in mod corect, precizand ca statul ofera acesti bani mai mult persoanelor cu venituri mai mari, decat persoanelor care au, intr-adevar, nevoie de ele. "Statul subventioneaza mai mult persoanele cu venituri mai mari decat pe cele mai sarace, pentru ca cei saraci nu sunt racordati, ei sunt pe lemne, pe alte lucruri. Deci, practic, subventioneaza «viloaiele», toate acele mari ansambluri de locuit noi. In anul acesta, cine avea tupeul sa ridice aceste lucruri?”, a adaugat Pislaru.