Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a extins codul rosu de viscol emis pentru judetele Constanta si Tulcea pana vineri la ora 18.00, iar pentru Buzau, Braila si Vrancea, pana la ora 16.00. Totodata, pana la ora 13.00, raman sub avertizare si judetele Ialomita si Calarasi.

Potrivit ANM, in nord-estul judetul Constanta si estul judetului Tulcea, pana la ora 18.00, intensificarile vantului vor depasi la rafala peste 85 de kilometri pe ora, viscolind zapada. In aceste zone vizibilitatea este redusa spre zero, conform News.ro.

De asemenea, nord-estul judetului Buzau, nord-vestul judetului Braila, precum si sudul si sud-estul judetului Vrancea sunt sub avertizare cod rosu de viscol pana la ora 16.00.

Si aici, intensificarile vantului vor depasi, la rafala, peste 85 de kilometri pe ora, iar zapada este viscolita si troienita, vizibilitate fiind redusa spre zero.

De asemenea, pana la ora 13.00, sunt sub cod rosu de viscol si judetele Ialomita si Calarasi.

Totodata, Bucurestiul si 11 judete sunt vineri, pana la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu de viscol, iar alte 15 judete din estul, sudul si centrul tarii au fost atentionate cu cod galben de ninsori viscolite, valabil pana vineri seara. De vineri si pana la inceputul saptamanii viitoare, vremea va fi geroasa, iar temperaturile minime vor fi frecvent intre minus 25 si minus 15 grade.

