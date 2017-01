Masurile minimale pe care angajatorii sunt obligati sa le ia pentru activitatile in aer liber sunt: distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5 –1 litru/persoana/schimb; acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator; asigurarea echipamentului individual de protectie.

Angajatorii care nu pot asigura conditiile de mai sus, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, vor lua masurile dispuse in Ordonanta de urgenta nr. 99/2000, respectiv reducerea programului de lucru sau intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii in locurile in care aceasta nu poate fi intrerupta potrivit prevederilor legale.

De asemenea, potrivit Inspectiei Muncii, pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de temperaturi extreme scazute, se vor lua urmatoarele masuri:

asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi scazute;

asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;

trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

Pentru constatarea nerealizarii masurilor prevazute mai sus, inspectorii de munca vor aplica, acolo unde este cazul, sanctiunile contraventionale prevazute de lege.

”Cand termometrul scade sub minus 20 de grade sau in conditii de vant, care pot fi corelate cu aceste valori angajatorii trebuie sa ia masurile prevazute de lege si pe care le amintim in fiecare an. Iar salariatii au obligatia sa se conformeze acestor masuri, in primul rand pentru propria lor protectie, securitate si sanatate la locurile de munca. Pe durata intreruperii colective a lucrului, contractele individuale de munca ale salariatilor se mentin, iar perioada de intrerupere constituie vechime in munca”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

