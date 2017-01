Astfel, noul Guvern vrea sa sprijine educatia timpurie si are in plan constructia a 2.500 de crese, gradinite si unitati after-school, fara a detalia insa bugetul necesar si repartizarea acestora la nivel national.

Punerea accentului pe partea educativa a ingrijirii copiilor intre 0 si 3 ani, prin dezvoltarea curriculum-ului, materialelor didactice si formarea profesorilor

De-a lungul ultimilor ani s-a discutat despre o criza a locurilor din crese si din gradinite, in randul acestora din urma situatia imbunatatinu-se, potrivit autoritatilor, odata cu introducerea clasei pregatitoare.

"Prin crearea clasei pregatitoare a scazut considerabil numarul copiilor care raman in afara, din lipsa de locuri. Sunt, insa, in continuare, sectoare in care exista putine cereri, cum este sectorul 1, dar si situatii in care exista o populatie numeroasa de copiii, cum sunt in sectoarele 5 si 6", a declarat pentru wall-street.ro in luna septembrie a anului trecut Marian Banu, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Chiar daca in ultima perioada au aparut nenumerate crese si gradinite private, multi dintre parinti romani prefera in continuarea institutiile de stat, unde nu platesc nimic sau achita sume mult mai mici.

