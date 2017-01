Textul unei ordonante de urgenta adoptate, vineri, de Guvern majoreaza salariile unor categorii de bugetarii, creste alocatia pentru bursele studentilor de la 83 de lei la 201 per student si ridica valoarea punctului de pensie la 1.000 de lei. Majorarea pensiei minime se va aplica de la 1 martie 2017.

Textul unei ordonante de urgenta adoptate, vineri, de Guvern majoreaza salariile unor categorii de bugetarii, creste alocatia pentru bursele studentilor de la 83 de lei la 201 per student si ridica valoarea punctului de pensie la 1.000 de lei, conform News.com.

OUG prevede si majorarea cu 50% a veniturilor actorilor si a altor categorii de artisti. ”Personalul de executie din cadrul institutiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, beneficiaza de majorarea cu 50% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de baza, precum si a cuantumului sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii”, anunta Guvernul.

Salariile angajatilor din administratia locala au crescut cu 20%, insa de majorare nu vor beneficia consilierii locali si judeteni, presedintii consiliilor judetene si primarii si viceprimarii.

”Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale. Pana acum, finantarea se asigura in proportie de maxim 90% de la bugetul de stat”, este o alta masura a Guvernului.

Potrivit textului OUG, impactul bugetar al Ordonantei este de 5,1 miliarde de lei pentru anul 2017. Se asteapta venituri suplimentare de 377 de milioane de lei prin intrarea in vigoare a masurilor, insa cheltuielile bugetare vor creste cu 5,5 miliarde de lei. In textul OUG nu este cuprins si impactul bugetar calculat pentru anii viitori.

Masurile de majorare a salariului minim la 1.450 lei, majorarea cu 20% a veniturilor din administratia locala si cu 50% a salarilor actorilor si a altor categorii de artisti au fost anuntate joi de presedintele PSD, Liviu Dragnea.

Sursa foto: Anton Watman / Shutterstock.