Vremea este geroasa in toata tara, sambata dimineata, la ora 9.00 inregistrandu-se temperaturi de -10 grade Celsius la Bucuresti, -14 grade la Brasov, -14,9 la Iasi sau -24,6 pe Varful Omu, potrivit ANM. Conform atentionarii cod galben in vigoare, temperaturile minime se vor situa frecvent intre -25 si -15 grade.

ANM a emis si o atentionare nowcasting de intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 55-65 km/h, spulberand zapada, pentru judetele Dolj si Mehedinti, pana la ora 12.00, potrivit News.ro. La ora 9.00, la Vaslui se inregistrau -15 grade si era viscol, potrivit ANM, in timp ce la Baia Mare erau -21,3 grade, iar la Botosani -15,9. De asemenea, la Braila termometrele aratau -12,9 grade Celsius, in timp ce in Muntii Calimani, la statia Retitis erau -24,6 grade Celsius, iar pe varful Toaca din Ceahlau se inregistrau -22,4 grade.

La aceeasi ora, la Bucuresti erau -10 grade, iar la Brasov -14 grade, in timp ce la Carnasebes temperatura a coborat pana la -14,2 grade. Tot la 9.00, la Craiova se inregistrau -12,2 grade, la Curtea de Arges, -15,4, la Cluj Napoca, -16, la Constanta, -11,5, la Galati, -13,7, la Iasi -14,9. In acelasi timp la Joseni erau -17,2 grade, aceeasi temperatura fiind si la Predeal. La ora 9.00, la Satu Mare erau -15,8 grade, iar la Sibiu, -13,8, in timp ce la Sinaia se inregistrau -19,3 grade, iar la Tulcea erau -14,1. Pe Varful Omu se inregistrau -24,6 grade la ora 9.00, in timp ce la Miercurea Ciuc erau -21,1 grade.

Meteorologii au prelungit codul galben de vreme geroasa in toata tara pana pe 9 ianuarie inclusiv, temperaturile urmand sa coboare frecvent la -25 de grade. ANM a emis si o atentionare nowcasting cod galben de ntensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 55-65 km/h, spulberand zapada, pentru judetele Dolj si Mehedinti, valabila pana la ora 12.00.

In judetul Dolj sunt vizate localitatile Bailesti, Bechet, Calafat, Dabuleni, Afumati, Amarastii de Jos, Barca, Bistret, Calarasi, Caraula, Carna, Catane, Cerat, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Daneti, Desa, Dobresti, Dobrotesti, Galicea Mare, Galiciuica, Gangiova, Ghidici, Gighera, Giubega, Giurgita, Goicea, Intorsura, Izvoare, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Maglavit, Motatei, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perisor, Piscu Vechi, Plenita, Poiana Mare, Rast, Sadova, Seaca de Camp, Silistea Crucii, Unirea, Urzicuta, Valea Stanciului, Vartop, Verbita.

In judetul Mehedinti, atentionarea vizeaza localitatile: Drobeta-Turnu Severin, Vanju Mare, Bacles, Balacita, Branistea, Breznita-Ocol, Burila Mare, Corlatel, Cujmir, Darvari, Devesel, Dumbrava, Garla Mare, Gogosu, Gruia, Hinova, Husnicioara, Jiana, Livezile, Obarsia de Camp, Oprisor, Padina, Patulele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Tamna, Vanatori, Vanjulet, Vladaia, Vrata.