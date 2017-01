Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, duminica dimineata, codul galben pentru judetul Mehedinti pana la ora 15.00, emitand totodata atentionari si pentru Olt si Dolj, valabile pana la aceeasi ora, potrivit News.ro.

In Mehedinti, rafalele de vant depasesc 60-65 de kilmetri pe ora, in timp ce in judetele Dolj si Olt, intensificarile vantului ating 50-55 de kilometri pe ora, spulberand zapada.

A fost emisa o atentionare cod galben si pentru judetul Alba, unde meteorologii spun ca intensificarile vantului pot atinge si depasi la rafala 50-60 de kilometri, viscolind sau spulberand zapada. Vizibilitatea in zona scade local sub 200 metri si izolat sub 50 metri.

De asemenea, atentionare cod galben de viscol care a fost prelungita sambata pentru 22 de judete din estul si centrul este in vigoare pana duminica la ora 22.00.

Avertizarea vizeaza judetele Suceava, Botosani, Harghita, Neamt, Iasi, Sibiu, Valcea, Arges, Brasov, Covasna, Bacau Vaslui, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Calarasi, Braila, Galati, Ialomita, Constanta si Tulcea.

In aceste zone vor fi perioade in care vantul va avea intensificari, cu viteze de 50-60 km/h si, pe arii restranse, 70-75 km/h, spulberand si troienind zapada, potrivit reprezentantilor ANM.

In Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si local in Carpatii Meridionali si Orientali, temporar va mai ninge si se va depune strat nou de zapada.

Ninsori, in general slabe cantitativ, se vor semnala la nivel local si in regiunile centrale si in restul regiunilor sudice, iar in extremitatea de sud-vest a teritoriului vor mai fi unele intensificari ale vantului, precizeaza meteorologii.

Meteorologii au emis, sambata dimineata, si un cod galben de vreme geroasa in toata tara pana pe 9 ianuarie inclusiv, temperaturile urmand sa coboare frecvent la -25 de grade.

"Vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii, atat ziua, cat si noaptea. Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent intre -16 si -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse intre -25 si -15 grade", avertizeaza meteorologii.

ANM precizeaza ca vremea geroasa va persista in majoritatea regiunilor si pe parcursul saptamanii viitoare.

