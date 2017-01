In ultimele sase luni, mai multi oameni de afaceri turci, dar si cetateni cu disponibilitati financiare s-au aratat interesati sa cumpere locuinte in Romania, speriati de situatia din Turcia, a declarat, pentru News.ro , Gulen Hashmi, directorul general al hotelului Tempo din Bucuresti, detinut de grupul turc Izmir Turizm Insaat ve Ticaret.

Grupul turc va deschide in Romania in acest an un outlet cu haine de firma la Snagov, iar anul viitor va finaliza la Otopeni 20 de vile rezidentiale, investitii ce se ridica in total la 4,5 milioane euro.

”Din experienta mea personala, vedem o crestere a cererii privind cumpararea de apartamente in Romania. In ultimele sase luni, cetateni turci ne-au adresat intrebari, sunt interesati sa cumpere locuinte in special in Bucuresti, in zone rezidentiale”, a afirnat Gulen Hashmi, pentru News.ro.

Managerul estimeaza ca, daca situatia tensionata din Turcia va continua, cererea de locuinte in Romania din partea cetatenilor turci va creste.

Turcia este afec tata pe de o parte de un val de atentate teroriste - revendicate in special de Statul Islamic, organizatie terorista ce controleaza parti din Siria si Irak -, iar pe de alta parte de o politica represiva a regimului presedintelui Erdogan, dupa tentativa esuata de lovitura de stat din vara anului trecut.

Deocamdata, multi turci vor sa cumpere, chiar daca inca nu vor sa se mute.

"Vor sa faca o investitie intr-o tara pe care ei o considera sigura. Si se indreapta catre Romania, este o tara sigura. Suntem cu totii afectati (de ceea ce se intampla in Turcia, n.r.)”, a spus managerul turc.

Grupul Izmir Turizm Insaat ve Ticaret mai are cinci hoteluri Tempo in Istanbul si unul in Izmir.

Intrebata daca grupul are in plan constructia altor hoteluri in Romania, Gulen Hashmi a spus ca decizia va fi luata dupa finalizarea investitiilor incepute in sectorul imobiliar.

Hotelul Tempo a fost inaugurat in anul 2004, iar 70% dintre angajati lucreaza aici inca de la deschidere.

In ceea ce priveste clientii care se cazeaza la hotel, 6% vin pentru intalniri, 70% pentru business, restul pentru turism si leisure.

”Intre clientii straini, avem italieni, unguri, germani, turci. Acestia vor, de regula, sa viziteze Palatul Parlamentului, dar le place si Parcul Herastrau, Muzeul Satului. Sunt chiar obsedati de Parcul Herastrau, ne intreaba de el. Cei care stau 3-4 zile merg sa viziteze Castelul Bran, Pelesul”, a spus managerul.

Sunt si straini care vor sa vina in weekend in Bucuresti pentru viata de noapte, pentru distractie, afirma Gulen Hashmi.

Investitiile grupului turc in proiectele din Romania sunt facute de firme romanesti.

Cele 20 de vile rezidentiale se afla foarte aproape de Aeroportul Otopeni si sunt realizate de firma Airport Plaza, care a construit in Otopeni, tot aproape de aeroport, si o cladire de birouri, unde investitia s-a ridicat la 1,8 milioane euro.

Aceeasi firma a construit in Otopeni patru blocuri cu 134 de apartamente, proiect de 3,2 milioane euro. Firma care construieste outlet-ul din Snagov este Stop&Shop.

”Outlet-ul se afla pe DN 1, este aproape finalizat. Intentionam sa il deschidem in acest an. Avem oferte de la persoane care vor sa il inchirieze deja, sunt propuneri pe care le evaluam in acest moment”, a precizat Gulen Hashmi.

