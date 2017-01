Vremea se va mentine geroasa pana miercuri, cu temperaturi maxime cuprinse intre -17 si -4 grade Celsius, cu cer innorat si ninsori izolate. Temperaturile minime pot atinge -26 de grade in noaptea de luni spre marti, au declarat reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). De miercuri, temperaturile vor mai creste, dar vremea va fi in continuare rece.

Duminica, vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii. Maximele vor fi cuprinse intre -17 si -9 grade Celsius, iar minimele pot ajunge pana la -22 de grade, au declarat reprezentanti ai ANM, pentru News.ro.

Cerul va fi noros si va ninge temporar in cea mai mare parte a tarii, moderat in Moldova si local in Transilvania si in zonele de munte. Vantul va avea intensificari la munte, dar si in Moldova si in cea mai mare parte a Dobrogei, in sudul Banatului si in vestul si sudul Olteniei, potrivit meteorologilor.

Noaptea, izolat, in zonele joase vor fi conditii de ceata asociata cu depunere de chiciura.

Luni, vremea se va mentine geroasa, iar maximele vor fi cuprinse intre -16 si -7 grade. Noaptea, temperaturile se vor incadra intre -26 si -10 grade. Cerul va fi in general innorat si va ninge local in nord si pe arii restranse in restul tarii. Vantul va sufla slab si moderat si vor fi intensificari la munte, pe creste, dar si in estul teritoriului.

Marti vom avea vreme geroasa dimineata si noaptea in centrul, sudul si sud-estul tarii, mai spun reprezentantii ANM. Maximele se vor mentine sub limita de inghet, intre -15 si -4 grade, iar noaptea temperaturile vor fi cuprinse intre -23 si -7 grade Celsius.

Pe timpul zilei va ninge slab pe arii restranse. In Dobrogea, Muntenia, dar si sudul Moldovei va ninge si vor fi intensificari ale vantului.

De miercuri, temperaturile vor mai creste, dar vremea se va mentine in continuare rece. Maximele vor fi cuprinse intre -16 si -4 grade. Cerul va fi in general innorat si va ninge in estul si sud-estul Romaniei. La munte si in sud-estul tarii va viscoli.

In Bucuresti, luni vremea se va mentine geroasa, atat pe timpul zilei, cat si noaptea, iar cerul va fi mai mult noros, cu conditii de fulguiala. Vantul va sufla slab si moderat, iar maxima va atinge -11 grade, spun meteorologii.

Temperatura minima se va mentine in jurul valorii de -20 de grade.

Gerul se va mentine si marti, cand spre seara si noaptea va ninge. Maxima va fi de -10 grade, iar minima va atinge -14 grade.

De miercuri temperaturile vor creste usor si in Bucuresti. Cerul va fi noros, iar maxima va fi in jur de -6 grade. Noaptea, temperatura va ajunge la -11 grade Celsius, mai arata reprezentantii ANM.

