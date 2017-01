"In ceea ce priveste cursurile la gradinite, scoli si licee, in aceasta seara vom lua o decizie daca se prelungeste suspendarea cursurilor si pentru ziua de miercuri, pentru ca specialistii in meteorologie anunta temperaturi scazute, viscol si ninsori abundente pentru marti si miercuri", a spus Gabriela Firea, conform News.ro.

Primarul Capitalei a precizat ca elevii nu pot fi trimisi la scoala in frig si ca va lua decizia impreuna cu primarii de sector, cu inspectorii scolari si cu Ministerul Educatiei. "Ar fi grav din partea noastra, dupa ce am protejat copiii doua zile, sa ii scoatem exact a treia zi, cand e ger naprasnic. Diseara, impreuna cu domnul ministru al Educatiei, secretarul de stat in ministerul Educatiei, cu ISMB, cu primarii de sectoare vom lua aceasta decizie", a mai spus primarul.

Cursurile au fost suspendate luni si marti in Capitala, din cauza temperaturilor foarte scazute, decizia fiind luata de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, la sfarsitul saptamanii trecute. Bucurestiul si 36 de judete sunt, luni si marti, sub avertizare cod portocaliu de ger, cu temperaturi minime intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade. Cinci judete din vestul tarii raman sub avertizare cod galben de ger, temperaturile minime scazand sub -15 grade.

In Capitala, temperaturile vor fi, in noaptea de luni spre marti, de minus 18 – minus 20 de grade, iar in zona preoraseneasca vor ajunge la minus 23 de grade, ce reprezinta maximul de temperaturi negative din aceasta iarna, a anuntat, luni, reprezentantul Administratiei Natioanale de Meteorologie, Gabriela Bancila, la comandamentul de iarna de la Primaria Capitalei.

Marti, maxima termica va fi in Capitala sub minus 11 grade. Incepand de marti seara, vantul se va intensifica treptat, temperaturile vor raman negative, in jurul a minus 12 - minus 11 grade, iar in cursul noptii de marti spre miercuri va inceape sa ninga, a adaugat Bancila. Potrivit datelor detinute in acest moment de ANM, intensitatea vantului este apreciata a fi in jurul valorii de moderat, ceea ce presupune rafale in jurul a 40-50 de kilometri pe ora, trecator fiind posibil sa ajunga in jurul valorii de 55 de kilometri pe ora.

Sursa foto: Pixabay/picjumbo_com