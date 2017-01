In octombrie, in Romania erau 522.472 someri, iar rata somajului a fost de 5,8%. Datele revizuite arata ca numarul somerilor a scazut cu circa 85.500 in ultimul an, de la 606.698 in noiembrie 2015. Somajul este in continuare mai mare in randul barbatilor, cu o rata de 6,5% in luna noiembrie 2016, in timp ce, in randul femeilor, somajul este de doar 4,7%, mai arata datele oficiale. Somajul a avut o evolutie oscilanta in 2016, inregistrand scaderi in primele patru luni ale anului, in iunie, in august si in noiembrie, dar si cresteri in mai, in iulie, in septembrie si in octombrie, conform News.ro.

Scaderea somajului din 2016 a fost generata in primul rand de cresterea rapida a cererii de forta de munca, mai ales in zonele dezvoltate din jurul marilor metropole. Cu toate acestea, sefii de companii se plang tot mai des de lipsa fortei de munca calificate, care incepe sa limiteze dezvoltarea afacerilor din Romania.

Datele oficiale arata ca numarul de locuri de munca vacante din economia romaneasca, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut in al treilea trimestru din 2016 cu 16,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 62.900, in ciuda somajului inca ridicat din unele regiuni. Autoritatile publica, constant, si numarul de someri inregistrati oficial in evidentele oficiilor pentru forta de munca.

Datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) arata ca, la sfarsitul lunii octombrie 2016, 417.875 someri erau inregistrati oficial, ceea ce corespunde unei rate a somajului de doar 4,8%. Judetele Vaslui, cu 11,7%, si Teleorman (11,3%) au cele mai inalte niveluri ale somajului din Romania, potrivit ANOFM. Zonele cu somaj ridicat sunt caracterizate cu calificarea slaba a fortei de munca si un grad scazut de educatie, spun expertii.

Conform standardelor BIM, numarul de someri este calculat prin anchete in gospodarii, care arata ca numarul de someri este, in realitate, mai mare. Datele privind somajul pe baza metodologiei BIM sunt considerate ca fiind mai relevante de catre specialisti, pentru ca reflecta mai bine somajul real la nivel national.

Sursa foto: Rawpixelimages | Dreamstime.com